Familias y docentes exigen a Educación una reforma integral de un IES de Requena en un estado "insostenible"

IES Nº1 REQUENA - ASAMBLEA DOCENTES IES Nº1 REQUENA

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AMPA y la Asamblea de Docentes del IES Nº 1 de Requena (Valencia) han puesto en marcha una campaña para exigir a la Conselleria de Educación una reforma integral de este centro ante su situación "insostenible y peligrosa", ya que advierten de "riesgos graves de electrocución e incendio en las aulas" y de la existencia de "bajantes de uralita, aguas negras e insalubridad", entre otros desperfectos.

En un comunicado, ambas organizaciones explican que este instituto fue inaugurado en el curso 1965-1966 y que, actualmente, con más de 60 años de antigüedad, atiende a casi 700 alumnos "sin haber recibido jamás la reforma integral que requiere".

"De los cinco institutos más antiguos de la Comunitat Valenciana, el nuestro es el único que no ha sido reformado integralmente", aseveran, y dicen llevar "más de 30 años solicitando formalmente una reforma integral sin obtener respuesta de la administración".

En primer lugar, denuncian que la instalación eléctrica de este IES "es la original de 1965, realizada con cableado de tela y sin toma de tierra, vulnerando el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las normas mínimas de seguridad". Según alertan, esta deficiencia representa "un peligro constante de descarga eléctrica e incendio para todo el alumnado, profesorado y personal del centro".

De hecho, aseguran que en noviembre de 2023 se produjo un incendio en horario lectivo a causa de "un fallo eléctrico que provocó que saliera humo y se quemaran ordenadores, proyectores, altavoces y 'switches' en las aulas con los estudiantes presentes".

También señalan que la dana de octubre de 2024 provocó goteras sobre la red eléctrica provocadas por el deterioro del tejado, "haciendo saltar continuamente los diferenciales de la primera planta (donde se ubica la mayoría de aulas de ESO y Bachillerato)". Y añaden que, en febrero de 2026, "un docente sufrió una descarga eléctrica directa al manipular un carrito de ordenadores en la biblioteca, consecuencia directa de carecer de toma de tierra".

Familias y docentes afirman que "aunque la reforma estaba presupuestada en 1,5 millones de euros en el Pla Edificant, y pese a que la Conselleria prometió en junio de 2024 estudiar una solución, ha transcurrido más de un año sin respuesta alguna". "En cualquier empresa privada, una inspección de trabajo habría derivado en el cierre inmediato del edificio", subrayan.

Paralelamente, advierten del "colapso" de la red de fontanería y saneamiento: "Las bajantes de los baños continúan siendo de uralita y se encuentran agrietadas, a tramos casi deshechas, provocando fugas de aguas negras en la planta baja. La filtración constante ha hinchado los suelos, roto baldosas e impedido la apertura normal de las puertas en los pasillos del sótano".

Todo ello, señalan, "conlleva riesgos sanitarios por mohos y bacterias los cuales provocan alergias, problemas respiratorios, tos e irritaciones en ojos y nariz".

Otra de sus críticas es que la fachada del centro está formada por ladrillos de caravista "en un estado avanzado de deterioro, siendo un peligro para la integridad de quienes transiten por las inmediaciones".

"ASFIXIA PRESUPUESTARIA"

En materia presupuestaria, consideran "indignante que ante el abandono de la administración, el propio centro haya tenido que destinar 224.908 euros de sus gastos de funcionamiento ordinario en los últimos cinco años para asumir obras de conservación y parches de urgencia que competen en exclusiva a la Conselleria". "Solo en el último verano --apuntan-- se invirtieron más de 50.000 euros en parchear el tejado de forma provisional".

Según advierten, este "desvío forzado" del presupuesto ordinario ha provocado la "asfixia económica" del centro". "Se agotan las partidas presupuestarias destinadas a la climatización: convivimos en condiciones extremas de temperatura ya que los techos de más de cuatro metros engullen la partida económica de calefacción en invierno, obligando a dar clase con chaqueta o soportar más de 30ºC en verano", denuncian, y aseguran que "el material educativo y las fotocopias para el alumnado están drásticamente racionados".

Por todo ello, familias y docentes hacen un llamamiento público a la ciudadanía para revertir esta situación y lanzan una serie de reclamaciones a Conselleria: que evalúe de forma urgente el estado de las instalaciones del IES Nº 1 de Requena; que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de alumnado, profesorado y personal del centro; que se impulse y calendarice una reforma integral del edificio; que se informe a las familias sobre las actuaciones previstas y los plazos estimados para su ejecución".

"Es muy importante alcanzar el máximo de reclamaciones, entre todos y todas debemos de conseguir el objetivo de una necesaria reforma integral del centro", reivindican tras solicitar la colaboración de familiares de alumnos y alumnas para realizar los trámites mediante una solicitud general única.