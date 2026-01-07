Las familias del naufragio de Indonesia piden a las autoridades mantener la búsqueda hasta localizar al menor que falta

Imagen de la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia - IMAGEN FACILITADA POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las familias afectadas por el accidente de la embarcación KM Putri Sakinah que naufragó en Indonesia el pasado 26 de diciembre han agradecido este miércoles el "gran esfuerzo" realizado por el gobierno de ese país y el cuerpo diplomático español, a quienes han pedido que se mantenga la búsqueda hasta encontrar a Quique, el último menor que aún permanece desaparecido desde ese día.

Así lo han indicado en un comunicado en el que señalan que han podido confirmar la identidad de los restos mortales del menor de 9 años Mateo Martín, hijo del también fallecido Fernando Martín y de una pareja anterior, que fueron recuperados este martes 6 de enero durante las labores de búsqueda.

Las familias, que ruegan una oración por el niño, han señalado que las autoridades indonesias han decidido extender "de forma extraordinaria" las labores de búsqueda durante, al menos otras 24 horas, de Quique, el menor que resta por localizar desde el naufragio. De esta forma, el dispositivo desplegado se mantendrá durante el jueves 8 de enero.

Las cuatro familias piden al gobierno de Indonesia y al cuerpo diplomático español que se mantenga la búsqueda hasta encontrar a este niño, "el último de nuestros seres queridos aún desaparecido".

"Poder tener a todos nuestros allegados con nosotros es el único y lícito consuelo que podemos tener en una tragedia de estas características. Es nuestro firme propósito que así sea", señalan en el comunicado, y reiteran que no volverán a España "sin los cuatro, todos juntos".

El menor que falta por localizar es Quique, hijo de Andrea Ortuño, la madre que fue rescatada con vida del naufragio junto a una de sus hijas, una niña que ya se encuentra en España. El cuerpo de Mateo, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B y una pareja anterior, fue hallado este martes si bien ha sido hoy cuando se ha confirmado su identidad.

También se encontró este martes durante la búsqueda el pecio del barco en el que naufragó la familia valenciana en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

El domingo 4 de enero se localizó el cadáver de Fernando y anteriormente, el día 29, el cuerpo de la otra menor fallecida, una niña de 12 años, también hija de Andrea de otro matrimonio anterior.

La familia se encontraba a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora del viernes 26 de diciembre mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Siete personas fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y una hija, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local.