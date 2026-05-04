Las familias que quieran que su hijo cambie de lengua base en su centro tendrán preferencia sobre solicitudes externas

Archivo - Varios niños juegan en un colegio de València. Archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El proceso de admisión de alumnado para el próximo curso escolar 2026-2027 reserva la posibilidad de que una familia pueda solicitar el cambio de lengua base --castellano o valenciano-- en el mismo centro en el que su hijo o hija ya está matriculado. En este caso, tendrá preferencia sobre las solicitudes que se puedan presentar desde fuera del centro. Para llevarlo a cabo será necesario que haya vacantes en la lengua base a la que se desea cambiar en el nivel académico elegido.

El pleno del Consell ha ratificado en su sesión de este lunes el informe presentado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades sobre el funcionamiento del procedimiento de admisión para el curso 2026-2027 en Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en el que se explica cómo se deben formalizar las solicitudes de plaza, de forma que las familias puedan participar en el proceso con toda la información necesaria.

Dicho informe también contiene información sobre las opciones de elección y cambio de lengua base disponibles para las familias durante este proceso de admisión.

Según detalla la administración autonómica, en el nivel de entrada a los centros que imparten Educación Infantil y Primaria, las familias deben elegir la lengua base en la que desean que cursen la enseñanza sus hijas e hijos. En este caso, el resultado se obtiene a partir de la elección que realizan las familias en la primera opción de sus solicitudes.

En este sentido, recuerdan la importancia de que las familias tengan en cuenta que, si su elección se basa preferentemente en un centro, es conveniente que lo incluyan dos veces en el proceso de admisión, una con cada lengua base, según su orden de preferencia. De no hacerlo así, la participación en el proceso quedará limitada a una lengua base y, si el resto de solicitudes acaban por configurar todas las unidades en la otra lengua base, la familia no podrá acceder a estas plazas.

En el sistema de admisión, cada opción presentada por las familias combina centro educativo y lengua base. Esto permite que, en los niveles de entrada, Educación Infantil - 3 años (y en algunos centros 2 años), la organización de las unidades en los centros se configure a partir de la demanda real existente.

Asimismo, subrayan que el procedimiento "respeta el equilibrio lingüístico previsto en la normativa vigente". En los territorios de predominio lingüístico valenciano se aplican las proporciones establecidas en la ley, mientras que en las zonas de predominio lingüístico castellano se garantiza el castellano como lengua base por defecto, atendiendo también la demanda de valenciano cuando exista.

Además, dentro del procedimiento de admisión, se ha reservado la posibilidad de que una familia pueda solicitar el cambio de lengua base en el mismo centro en el que el escolar está matriculado. En este caso, tendrá preferencia sobre las solicitudes que se puedan presentar desde fuera del centro. Para ello será necesario que haya vacantes en la lengua base a la que se desea cambiar en el nivel académico elegido.

El informe ratificado "aporta seguridad jurídica al proceso al establecer criterios técnicos para la aplicación de la normativa, garantizando estabilidad y previsibilidad tanto para las familias como para los centros educativos", recalca la Conselleria de Educación, que señala que toda la información sobre el procedimiento de admisión y las vacantes disponibles estará accesible para las familias a través del portal oficial de admisión educativa.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, ha incidido en la posibilidad de que una familia pueda solicitar el cambio de lengua base en el mismo centro en el que ya está matriculado con dos condiciones: que se presente la solicitud de participación en el proceso de admisión y se consigne como primera opción la lengua base a la que se desea cambiar y, por otra parte, que haya vacantes del idioma en el nivel académico elegido. "Ahora bien, en este caso, y si hay más solicitudes con preferencia de acceso que plazas vacantes, aquellas participarán en concurrencia con lo que se deberán baremar", ha apostillado.

Asimismo, ha comentado que, como procedimiento previo al proceso de admisión, cuando el paso de sexto de Primaria a primero de la ESO implique un cambio de centro, por ejemplo, de un CEIP a un IES, las familias deben indicar si desean confirmar la plaza que tienen reservada en el instituto adscrito. En este procedimiento las familias pueden elegir nuevamente la lengua base que desean en las que sus hijos reciban.

Por tanto, ha resumido, "el acceso al sistema educativo en educación infantil tres años y en algunos casos en Educación Infantil dos años y en el paso de sexto de Primaria primero de eso, siempre que se cambie el centro, las primeras podrán elegir lengua base de la enseñanza de sus hijos".

"ELEGIR CON LIBERTAD"

"A lo que apelamos --ha proseguido Barrachina-- es a que los padres y las madres elijan con libertad la lengua en la que quieren que se eduquen sus hijos. Es indispensable que los padres ejerzan ese derecho a la libre elección de lengua, que ya ejercitaron con éxito 570.000 familias cuando se produjo la elección completa".

Por último, ha remarcado que para el Consell "la libertad de elección de lengua en la Comunitat Valenciana es una de las prioridades educativas".