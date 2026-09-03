FAMPA Castelló Penyagolosa muestra su preocupación por la posibilidad de que vuelva a activarse la huelga

Rueda de prensa de la FAMPA Castelló Penyagolsa - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 3 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la provincia de Castelló (FAMPA Castelló Penyagolosa) ha mostrado hoy su preocupación ante la posibilidad de que los profesores de los centros educativos de la Comunitat Valenciana vuelvan a la huelga durante este curso si no se llega a un acuerdo con la Conselleria de Educación.

El presidente y el vocal de la federación, Vicente Gumbau y Josep Pascual Albiol, respectivamente, han mostrado en rueda de prensa su apoyo a las reivindicaciones del profesorado, "ya que todas la medidas que proponen tienden a mejorar la escuela pública", aunque han manifestado que lo deseable sería evitar la huelga.

"No esperábamos que el curso acabara como acabó ni empezara como va a empezar, sin ningún acuerdo", ha señalado Josep Pascual Albiol, quien considera que la huelga "acabaría siendo una situación insostenible en el tiempo", por lo que espera que se alcance pronto un acuerdo.

Así mismo, la FAMPA Castelló Penyagolosa, ha criticado el "colapso" del Registro de Asociaciones de Castellón, lo que "dificulta la actualización de las juntas directivas y, por tanto, el acceso a subvenciones".

La federación continúa reivindicando que la climatización de los centros escolares no puede depender de la capacidad económica de cada consistorio, "sino que debe ser una inversión estructural y equitativa por parte de la Conselleria, con patios verdes y aulas adecuadas para toda la comunidad educativa", según ha subrayado Vicent Gumbau, quien ha añadido que siguen dando apoyo a la iniciativa Legislativa Popular 'Per unes aules climatitzades'.

LEY DE LIBERTAD EDUCATIVA

En cuanto a la ley de libertad educativa, Josep Pascual Albiol ha indicado que seguirán haciendo seguimiento de los problemas organizativos derivados de la separación del alumnado por la lengua que, "previsiblemente, se extenderán a este nuevo curso".

La FAMPA ha reclamado la derogación de esta ley, ya que "las familias ya han votado de manera clara a favor del valenciano en la consulta de lengua base". "Sería ejemplar por parte de la Conselleria rectificar y aceptar con deportividad el resultado de esta votación", ha añadido el vocal de la federación.

Además, la federación mantiene su reivindicación de incorporar la salud mental como parte "esencial" del sistema educativo, con planes de acción que incluyan prevención, intervención y seguimiento, y con la formación para toda la comunidad educativa; mientras que exige la gratuidad universal del comedor escolar también en la ESO.

Por otra parte, la FAMPA se ha mostrado contraria con la regulación actual sobre el uso de móviles y depositivos digitales en los centros. "Nuestro alumnado no necesita prohibiciones, sino una guía adecuada y un acompañamiento", ha señalado Vicente Gumbau.

Por lo que se refiere al Plan Edificant, la federación espera que se agilice el proceso para garantizar espacios "dignos y seguros", y ha insistido en la necesidad de un listado actualizado y accesible con el detalle de cada actuación.

Así mismo, ha exigido que se eliminen los copagos en material escolar y que se garanticen becas de comedor universales, además de que la Xarxa Llibres se extienda a la Formación Profesional y que la gratuida en FP y Bachillerato "quede blindada por ley autonómica".

JORNADA ESCOLAR

La FAMPA Castelló Penyagolosa también ha defendido que las decisiones sobre el tipo de jornada escolar se tomen a partir de estudios rigurosos y de análisis de expertos "y no únicamente mediante procesos electorales basados en las preferencias personales de cada centro". Además, ha pedido a las autoridades educativas que regulen definitivamente los horarios de las escuelas públicas.

Finalmente, la federación reivindica el mismo derecho a una educación de calidad para el alumnado de las zonas rurales y de los centros de educación especial, "que siguen padeciendo falta de infraestructuras, de transporte o de personal específico".