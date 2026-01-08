Fampa denuncia falta de climatización en las aulas valencianas, "sobre todo en la zona dana"

Archivo - Escuela provisional en obras tras la dana, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa-València) denuncia la falta de climatización, o su funcionamiento "muy deficiente", en los centros educativos durante la ola de frío. Esta queja la hacen llegar las AMPA, sobre todo de los centros afectados por la dana en la comarca valenciana de l'Horta Sud, "a quienes no les funciona la calefacción o bien las calderas no han sido sustituidas por unas nuevas como consecuencia de la riada y su funcionamiento no es óptimo".

"Una situación generalizada y vergonzante que continúa produciéndose a pesar de las reiteradas afirmaciones institucionales desde la Conselleria de que las condiciones de los centros han mejorado de forma significativa", asevera Rubén Pacheco, presidente de la federación.

Fampa lamenta que las AMPA de los centros afectados por la dana "están cansadas de promesas incumplidas en materia de infraestructuras, pero lo que ya les parece indignante es que sus hijos estén pasando frío en las aulas con todo lo que eso comporta en el desarrollo normal de las clases".

Según expone, llevan dos días recogiendo datos que "reflejan con claridad la gravedad de la situación". En el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, "la temperatura en los pasillos es de 9°C durante toda la jornada lectiva".

"En el CEIP Vila Romana de Catarroja tienen dos sistemas de tratamiento del aire en los dos sótanos del colegio. Se conectaban con la caldera y daban confort térmico, con la reconstrucción las retiraron y no las han sustituido. La temperatura en las aulas apenas alcanza los 13°C", apunta.

SEIS CORTES DE SUMINISTRO EN UNA MAÑANA

Además, añade, "en el IES 25 d'Abril de Alfafar están sin calefacción operativa. Además de no poder garantizar una temperatura adecuada, se han producido cinco o seis cortes de suministro eléctrico en una sola mañana, ya que la instalación eléctrica no soporta ni siquiera la utilización de un calefactor por aula".

"Estas circunstancias obligan al alumnado y al profesorado a permanecer durante horas sentados, con escasa movilidad, en condiciones térmicas claramente inadecuadas que no solo dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que suponen un riesgo evidente para la salud y el bienestar de la comunidad educativa", alerta.

Fampa-València también critica las soluciones provisionales porque considera que resultan inviables por la precariedad de las infraestructuras eléctricas: "Con el máximo respeto institucional, invitamos a la consellera de Educación, Mª Carmen Ortí, a acudir a cualquiera de estos centros y a permanecer una mañana completa sentada en un aula, en las mismas condiciones que alumnado y profesorado, para comprobar de primera mano la realidad".

Por todo ello, las AMPA exigen a la Conselleria la adopción inmediata de medidas urgentes que garanticen unas condiciones térmicas adecuadas en todos los centros afectados, de conformidad con la normativa vigente para garantizar el deber de protección que la administración tiene hacia la infancia y hacia los y las profesionales de la educación.