Fampa-València pide a los centros mantener actividades extraescolares y dejarlas fuera de las "medidas de presión"

Archivo - Imagen de recurso de un colegio. ARCHIVO. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de AMPA de la provincia de Valencia --Fampa-València-- pide a los centros educativos que se mantengan las actividades complementarias y extraescolares recogidas en la Programación General Anual (PGA) y aprobadas por los respectivos consejos escolares, en el marco de las movilizaciones y reivindicaciones del profesorado por la mejora de la educación pública valenciana.

La federación recalca que es "consciente de la importancia de las reivindicaciones del profesorado" y, por ello, ha mostrado "desde el primer momento su apoyo a la huelga indefinida y a la lucha por unas mejores condiciones educativas".

Sin embargo, considera que la posibilidad de suspender excursiones, fiestas de fin de curso y otras actividades programadas como medida de presión ante la Conselleria de Educación "puede acabar perjudicando al alumnado, que debe permanecer al margen de las consecuencias de este conflicto".

Por ello, cree necesario "buscar alternativas que permitan mantener la presión reivindicativa sin renunciar a actividades educativas, culturales y de convivencia que forman parte de la vida de los centros".

La federación entiende, asimismo, que la Conselleria de Educación "debe articular los mecanismos legales y organizativos necesarios para garantizar que la seguridad y la responsabilidad del profesorado estén debidamente cubiertas durante la realización de las actividades extraescolares".

"Esta cuestión debe abordarse y resolverse con garantías, sin que la suspensión de las actividades se convierta en una herramienta de presión que termine afectando al alumnado", reclaman desde la agrupación de familias.

"Durante años --prosiguen-- se ha trabajado para consolidar un modelo en el que familias, profesorado y centros educativos comparten la responsabilidad de educar, colaborar y construir una escuela pública mejor. La federación considera fundamental preservar esta corresponsabilidad y evitar que el conflicto genere distanciamiento entre familias y profesorado".

En este sentido, Fampa-València anima a sus asociaciones a solicitar reuniones con las asambleas de docentes de sus respectivos centros para "dialogar, y aunar esfuerzos en la defensa de la educación pública, buscando fórmulas que permitan mantener las reivindicaciones sin perjudicar al alumnado".

MEDIACIÓN DE LA PLATAFORMA SINDICAL

Asimismo, la federación solicita la mediación de la plataforma sindical para abordar esta situación y encontrar una solución consensuada.

Fampa-València reitera que "seguirá apoyando la huelga indefinida y las reivindicaciones del profesorado, pero considera imprescindible que se encuentre una salida que permita compatibilizar la legítima defensa de los derechos laborales y educativos con el mantenimiento de las actividades previstas para el alumnado".

Por último, Fampa-València anima a todas las AMPA/AFA a secundar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, así como las movilizaciones que se convoquen. "La educación pública también está en el centro de las reivindicaciones y las familias deben participar activamente en la defensa de una enseñanza pública y de calidad", concluyen.