Fangoria, La La Love You, Sidonie, Seguridad Social, Nacys Rubias y We Are Not DJs actuarán en Capla Festival

CASTELLÓ 17 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Fangoria, La La Love You, Sidonie, Seguridad Social, Nacys Rubias, We Are Not DJs y Valiente Bosque conforman el cartel del Capla Festival, un evento musical que tendrá lugar el próximo 4 de octubre en el Recinto de Ferias y Mercados de Castellón y que se ha presentado este miércoles.

La presentación, a cargo de Maribel Marca, codirectora del festival, ha destacado el mismo como una iniciativa que busca revitalizar el panorama cultural y económico de la región. La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, también ha participado en el acto, mostrando su apoyo a este evento, según ha informado la organización en un comunicado.

El festival, cuyo nombre es un homenaje a la ciudad -Ca-stellón de la Pla-na- y al recordado concurso infantil 'Premios Capla', nace con el objetivo de conectar a distintas generaciones a través de la música. El evento ofrecerá 12 horas de música en vivo con artistas como Fangoria, La La Love You, Sidonie, Seguridad Social, Nancys Rubias y We Are Not DJs.

Además, contará con la participación de la banda local Valiente Bosque, una muestra del talento de la región. Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló, ha valorado positivamente la celebración de un nuevo festival de música con grandes artistas en la capital. "Algo que se ha convertido en habitual en nuestra ciudad, que recupera y ejerce esa capitalidad como epicentro cultural y de ocio de toda provincia, con la llegada de público de la Comunitat Valenciana, de toda España y del extranjero", ha dicho.

"Y esto es gracias a una fuerte apuesta, al trabajo y a la voluntad de un equipo al frente de la organización del evento y de la colaboración público-privada que ha devuelto a Castellón a la primera linea de las giras de los grandes artistas porque los festivales no son sólo para el verano, en Castellón queremos disfrutar de la música todo el año, desestacionalizando la actividad turística, dinamizando la actividad de la hostelería y la restauración, generando actividad económica y puestos de trabajo", ha añadido

Capla Festival no es solo un evento musical. Se ha puesto un gran énfasis en su compromiso social, con la creación de una zona solidaria en colaboración con la Fundación Caja Castellón. En este espacio, asociaciones benéficas locales como Antian, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Sofía la Princesa Guerrera, Lara de los Rosales, Conquistando Escalones, Aspropace y Ateneu tendrán visibilidad y recaudarán fondos a través de juegos solidarios.

EMPLEO

Los datos de venta de entradas reflejan un claro atractivo turístico, con un 61 por ciento de los asistentes procedentes de fuera de la ciudad y entradas vendidas en 25 de las 50 provincias españolas. Se estima que el evento generará más de 470 empleos directos e indirectos y trabajará con más de 42 empresas, en su mayoría de la provincia.

Para facilitar la llegada de los asistentes, se han habilitado autobuses lanzadera desde diversas localidades de la provincia. Además, la colaboración con la agencia de viajes Vamos por el Mundo ha ofrecido un paquete 'Experiencia VIP' que ha agotado sus plazas, fomentando las pernoctaciones en los hoteles de la ciudad.

Con un público mayoritariamente adulto -el 73% de los compradores tiene entre 40 y 55 años-, el festival se consolida como una cita ineludible para el reencuentro y la diversión, según la organización.