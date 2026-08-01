FAR València cierra su segunda edición: 45.000 asistentes y 17 conciertos

Concierto FAR València - FAR VALÈNCIA

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

FAR València ha cerrado su segunda edición tras reunir a 45.000 asistentes en los 17 conciertos celebrados a lo largo del mes de julio en La Marina Norte.

La actuación de Marta Santos puso anoche el broche final a una edición que "consolida el crecimiento del ciclo y su posición dentro de la programación musical y cultural del verano valenciano", según ha informado la organización en un comunicado. "Una cifra que refuerza la evolución de FAR València y consolidan un proyecto que nació con el objetivo de convertir La Marina Norte en uno de los grandes espacios para la música en directo durante el verano", han indicado.

Desde su inauguración el pasado 8 de julio, FAR València ha reunido frente al Mediterráneo a grandes figuras internacionales, artistas fundamentales de la música en castellano y algunas de las propuestas más destacadas de las nuevas generaciones.

Por el escenario de La Marina Norte han pasado Jean-Michel Jarre, Babasónicos, El Zar, Rick Astley, Silvana Estrada, Judeline, Meute, Belle&Sebastian, Xoel López, OMD, Rinôçerose, Luz Casal, LP, Judith Hill, M-Clan, Rodrigo Cuevas, Young Miko, Él Mató a un Policía Motorizado, Depresión Sonora o Gipsy Kings.

En conjunto, los artistas que han formado parte de esta segunda edición superan los 70 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que refleja la dimensión y el alcance internacional de la programación. Entre los momentos más especiales del ciclo han destacado también las actuaciones de Rubén Blades, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, y ZZ Top, que se despidieron del público valenciano en dos citas históricas dentro de sus actuales giras.

El cartel ha combinado pop, rock, electrónica, canción de autor, música latina, sonidos urbanos y algunas de las propuestas más destacadas de las nuevas escenas. Esta diversidad de estilos, generaciones y procedencias ha permitido reunir a públicos de distintas edades y sensibilidades musicales, "reforzando el carácter abierto e intergeneracional de FAR València", han subrayado.

Los datos de venta confirman, además, que la capacidad de convocatoria de FAR València "trasciende el ámbito local", han indicado. El 47,5% de las compras se realizó desde fuera de la provincia de Valencia.