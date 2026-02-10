La Fe inicia un ensayo clínico de una terapia CAR-T para leucemias agudas sin opciones de tratamiento

Archivo - Hospital La Fe de València - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València inicia un ensayo clínico de Fase I/IIa con GYA01 tras recibir la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Este ensayo evaluará GYA01 en pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) o leucemia linfoblástica aguda de células T (LLA-T) en recaída o refractarios (R/R), dos enfermedades asociadas a un pronóstico desfavorable y opciones terapéuticas limitadas en este contexto clínico.

Según ha informado el hospital en un comunicado, GYA01 es una terapia celular, o inmunoterapia CAR-T, que se está desarrollando para abordar esta "necesidad médica crítica". Con esta terapia, los linfocitos T del paciente se modifican genéticamente para reconocer y eliminar células leucémicas que expresan CD84, a diferencia de las terapias CAR-T actualmente aprobadas dirigidas a CD19 (neoplasias B) o BCMA (mieloma múltiple).

Además, ha mostrado un "gran potencial" en modelos preclínicos de LMA y LLA-T, los resultados se publicaron en la revista 'Leukemia' el año pasado. Actualmente, no existen terapias CAR-T aprobadas para estas dos indicaciones.

El estudio se realizará en dos centros hospitalarios "de referencia" en el manejo clínico de leucemias agudas: el Hospital La Fe de València, con el doctor Pau Montesinos como investigador principal y coordinador del estudio, y el Hospital Clínic de Barcelona, centro con "amplia trayectoria" en terapias celulares avanzadas, con el doctor Jordi Esteve como investigador principal.

GYA01 se fabricará de forma descentralizada en ambos centros, tras la reciente acreditación por la AEMPS de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital La Fe de València para el cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación (GMP). Se trata de un ensayo clínico intervencionista y diseñado para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia preliminar de GYA01 en pacientes con LMA y LLA-T.

RECLUTAMIENTO DE PACIENTES

El estudio incluye una fase de escalada de dosis seguida de una fase de expansión y ha empezado ya a reclutar pacientes. Para el doctor Pau Montesinos, "este ensayo clínico representa una oportunidad relevante para ofrecer nuevas alternativas terapéuticas a pacientes con leucemias agudas que no responden a los tratamientos convencionales".

"La identificación de CD84 como diana terapéutica abre una vía innovadora que podría ampliar el alcance de las terapias CAR-T a enfermedades para las que, hasta ahora, no existían opciones eficaces", ha dicho.

Para el hematólogo de La Fe y especialista clínico de este ensayo Manuel Guerreiro, "este es un ejemplo de cooperación entre hospitales públicos y empresa privada para acercar terapias innovadoras a los pacientes con leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda de células T, unas enfermedades muy graves en las que necesitamos nuevas estrategias de tratamiento, como la inmunoterapia mediante CAR-T".

Para la financiación del estudio, se han recibido 3,7 millones de euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España a través del programa CPP 2024.

La leucemia mieloide aguda (LMA) es un tipo de cáncer raro y agresivo de la médula ósea, con una incidencia aproximada de 5 por cada 100.000 personas en Europa y más de 20.000 nuevos casos anuales. Es la leucemia aguda más frecuente en adultos y la mayoría de los casos alrededor de 70 años.

A pesar de que se logra una remisión inicial con quimioterapia, entre el 30 y el 50 por ciento de los pacientes recaen tras el tratamiento de primera línea, y hasta el 40% de los pacientes de edad avanzada presentan enfermedad primariamente refractaria. La leucemia linfoblástica aguda de células T (LLA-T) es un cáncer hematológico agresivo y de rápido crecimiento que supone hasta el 25% de los tres casos en adultos y tiene una supervivencia del 40-50%, frente al 90% en niños.

En recaída o enfermedad refractaria la supervivencia es de alrededor del 25% y las opciones de tratamiento son escasas, siendo el trasplante alogénico la única cura, pero con alta toxicidad. Por ello se necesitan urgentemente terapias CAR- T dirigidas a nuevos antígenos específicos.