La Fe lidera la mayor red de investigación en leucemia mieloide aguda y facilita el acceso temprano a tratamientos

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VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, en colaboración con el grupo de investigación en hematología PETHEMA, adscrito a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, lidera la mayor red de investigación en leucemia mieloide aguda con más de 300 centros y más de 1.000 investigadores en España, Portugal y diversos países de Hispanoamérica.

Desde la Unidad de Leucemias Agudas del Hospital La Fe se coordina esta red internacional, que ha permitido desarrollar una infraestructura científica de gran alcance, con registros de pacientes y sistemas de diagnóstico avanzados que aceleran el conocimiento de la enfermedad y el desarrollo de nuevas terapias.

En los últimos diez años, esta colaboración ha permitido disponer de una infraestructura científica muy extensa, que ha impulsado más de 120 ensayos clínicos y ha permitido que más de 1.500 pacientes accedan a tratamientos innovadores antes de su aprobación y mejoren sus opciones terapéuticas, tal como ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, el Hospital La Fe es el centro que más pacientes con leucemia mieloide aguda atiende cada año en España, con entre 80-100 nuevos diagnósticos anuales. Además, recibió el pasado año 2025 alrededor de 100 pacientes derivados de otros centros españoles para recibir tratamientos alternativos que no están disponibles en sus hospitales de origen.

En este sentido, el hospital ha desarrollado en la última década una intensa actividad investigadora en leucemias agudas, con cerca de 200 ensayos clínicos realizados y decenas de estudios actualmente en marcha en distintas fases.

Esta labor investigadora se complementa con más de 200 proyectos nacionales e internacionales centrados en áreas como la epidemiología, las terapias dirigidas, la inmunoterapia y el diagnóstico de precisión.

Según ha explicado el jefe de la Unidad de Leucemias Agudas del Hospital La Fe, el doctor Pau Montesinos, "avanzar en nuevas terapias dirigidas y de precisión es clave para mejorar la supervivencia y reducir los efectos adversos de los tratamientos actuales, especialmente en una enfermedad con pronóstico todavía limitado".

Cualquier paciente con leucemia aguda, ha añadido Montesinos, "puede ser candidato a beneficiarse de estos ensayos, ya que se trata de una enfermedad en la que la supervivencia sigue siendo limitada --en torno al 50 por ciento en menores de 60 años y por debajo del 20% en mayores-- y con una elevada toxicidad asociada a los tratamientos actuales".

IMPACTO DIRECTO EN LA SALUD DE LOS PACIENTES

El gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y del Hospital La Fe, José Luis Poveda, ha destacado que esta actividad investigadora "tiene un impacto directo en la salud de los pacientes, al mejorar el diagnóstico y ofrecer acceso temprano a terapias innovadoras". Además, ha continuado, "contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario mediante la optimización de recursos y la extensión de estándares de excelencia más allá de nuestro entorno".

Esta red de investigación está formada por profesionales clínicos e investigadores de numerosos centros sanitarios cuyo objetivo es impulsar proyectos de investigación en hematología que permitan ampliar el conocimiento de las enfermedades de la sangre --especialmente leucemias y mieloma--, mejorar su diagnóstico y desarrollar tratamientos más eficaces innovadores que aumenten la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.