La Fe obtiene la acreditación como Unidad de Referencia de Enfermedad Renal en trasplantados de órgano sólido no renal - GVA

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha designado al Hospital La Fe como Unidad de Referencia de Enfermedad Renal en Trasplantados de Órgano Sólido no renal para la Comunitat Valenciana, en reconocimiento a la trayectoria, los resultados y la especialización del equipo integrado en el servicio de Nefrología.

La Unidad de Referencia de Enfermedad Renal en Trasplantados de Órgano Solido no renal de La Fe atiende a personas que han recibido un trasplante cardiaco, pulmonar o hepático y que, como consecuencia del propio proceso del trasplante, pueden desarrollar problemas renales, tanto de forma aguda como a largo plazo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Entre los problemas más frecuentes se encuentran el fracaso renal agudo, la enfermedad renal crónica y los efectos secundarios derivados de algunos medicamentos necesarios para evitar el rechazo del órgano --fármacos inmunosupresores-- o del uso de antibióticos necesarios para evitar infecciones. En los casos más avanzados, la unidad también atiende a pacientes que necesitan diálisis o una valoración para un trasplante renal.

CERCA DE 200 PACIENTES, ATENDIDOS CADA AÑO EN ESTA UNIDAD

Cada año, la unidad realiza el seguimiento de alrededor de 200 pacientes, lo que se traduce en unas 2.500 visitas anuales entre consultas médicas y de enfermería, además de la atención a ingresos e interconsultas hospitalarias.

Asimismo, dispone de técnicas diagnósticas avanzadas, como la biopsia renal, y ajusta de forma individualizada los tratamientos antirrechazo para preservar al máximo la función renal. Además, ofrece todas las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, incluidas las distintas modalidades de diálisis, tanto hospitalarias como domiciliarias.

El jefe del servicio de Nefrología, Pablo Molina, ha señalado que esta designación les permite "consolidar un modelo asistencial altamente especializado y coordinado con las unidades de trasplante hepático, pulmonar y cardíaco, así como reforzar las consultas monográficas y el seguimiento integral del paciente, desde la valoración previa al trasplante hasta el manejo de complicaciones agudas o la necesidad de diálisis o trasplante renal, cuando sea necesario".

Por su parte, el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental, ASI Valencia Sur, José Luis Poveda, ha destacado que la acreditación como unidad de referencia "refuerza el papel de La Fe como hospital de alta complejidad y centro de referencia en trasplantes, y supone un reconocimiento a la experiencia, el volumen de actividad y la calidad asistencial del servicio de Nefrología".

La unidad trabaja en coordinación con Hepatología, Cardiología, Neumología, Farmacia, Radiología, Reanimación y UCI, con cobertura de guardia de Nefrología las 24 horas. En esta línea, también desarrolla actividad investigadora centrada en las complicaciones renales en pacientes trasplantados, con el objetivo de "mejorar el conocimiento y avanzar hacia un abordaje cada vez más preventivo y personalizado".

En los últimos años, el manejo de la enfermedad renal en pacientes trasplantados ha evolucionado hacia un "enfoque más temprano y preventivo, con un seguimiento más estrecho y una mayor coordinación entre especialidades".