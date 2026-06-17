La Fe rinde homenaje a los profesionales jubilados en 2025 y celebra los 15 años de su traslado

Homenaje en La Fe - GVA

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha rendido homenaje a los 183 profesionales del Departamento de Salud Valencia La Fe que se jubilaron durante el año 2025 en un acto institucional que ha contado con la asistencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, junto al equipo directivo del departamento de salud.

Durante su intervención, el titular de Sanidad ha destacado "la dedicación, el compromiso y la contribución de estos profesionales a la mejora de la vida y la salud de las personas", y les ha agradecido los años de servicio prestados a la sanidad pública valenciana.

Asimismo, Marciano Gómez ha subrayado el papel "esencial" de los profesionales en la atención sanitaria y en la humanización de la asistencia. "Aunque el progreso tecnológico ha permitido avanzar en rapidez, precisión y eficacia, el principal valor de nuestro sistema sanitario sigue siendo el capital humano. Son las personas quienes marcan la diferencia en la calidad asistencial y en la atención cercana que reciben los pacientes y sus familias", ha señalado.

Del total de profesionales jubilados durante 2025, 51 son hombres y 132 mujeres, pertenecientes tanto al ámbito hospitalario como a Atención Primaria y representativos de todas las categorías profesionales del Departamento de Salud Valencia La Fe.

Tras las intervenciones institucionales, se ha procedido a la entrega de un diploma y un obsequio conmemorativo en reconocimiento a su trayectoria profesional. Además, se han otorgado nueve diplomas honoríficos a profesionales que representan la excelencia y el compromiso de los diferentes colectivos que integran el departamento.

Las personas distinguidas en esta edición han sido Rosa Cámara, jefa de sección del servicio de Endocrinología y Nutrición; Eva de la Asunción, jefa de grupo de la Unidad de Gestión Administrativa; María del Mar Gendrau, supervisora de Enfermería de Cirugía Pediátrica; María Amparo León, médica de familia del Centro de Salud Campanar; Miguel Ángel Martínez, adjunto de Enfermería de Recursos Materiales; Pedro Ignacio Nouvilas, encargado de turno de celadores; José Pérez Calatayud, jefe de la Unidad de Radiofísica de Radioterapia; Francisco Javier Valero, jefe de sección de Obstetricia del Área de Urgencias y Paritorio; y Fina Vidal, subdirectora económica de Personal.

Muchos de los profesionales homenajeados participaron además de forma activa en uno de los hitos más importantes de la historia reciente del departamento: el traslado del antiguo Hospital La Fe a las actuales instalaciones de Malilla. Un proceso de gran complejidad organizativa y logística que se convirtió en referente para otros centros sanitarios y que recibió diversos reconocimientos por su planificación, seguridad y éxito asistencial.

TRASLADO DEL CENTRO HOSPITALARIO

Coincidiendo con este homenaje, La Fe ha conmemorado el 15º aniversario del traslado al nuevo hospital bajo el lema '#SomosLaFe: 15 años después y toda una vida antes'. La jornada ha incluido tres mesas de debate que han repasado la evolución del hospital desde sus orígenes en Campanar hasta los retos actuales y futuros del departamento.

La primera mesa, 'La Fe Campanar, donde empezó todo: de los inicios hasta el proyecto del nuevo hospital', ha estado moderada por el exgerente Vicente Gil Suay y ha reunido a profesionales que vivieron la etapa del hospital de Campanar y el inicio del proyecto del nuevo centro.

La segunda mesa, 'El traslado, una misión: la ilusión y el éxito compartido', moderada por Melchor Hoyos García, gerente de La Fe entre 2007 y 2015, ha abordado el diseño y la ejecución del traslado de 2011, con la participación de responsables médicos, de enfermería e infraestructuras que dirigieron aquel proceso.

Por último, la mesa 'Desde el presente y hacia el futuro', moderada por el actual gerente del Departamento de Salud Valencia La Fe, José Luis Poveda, ha analizado la evolución del hospital en estos 15 años y los desafíos presentes y futuros en asistencia, docencia, investigación e innovación.

También se ha inaugurado una exposición fotográfica con imágenes históricas del traslado y de la evolución del hospital durante estos 15 años.

El traslado al nuevo Hospital La Fe, culminado en febrero de 2011, supuso una operación logística sin precedentes en la sanidad española por el volumen de pacientes, profesionales, equipamiento y servicios implicados. "Gracias a una planificación minuciosa y a la implicación de miles de profesionales, el proceso garantizó en todo momento la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes", han destacado desde la Generalitat.