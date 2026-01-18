La Fe de València, uno de los tres centros nacionales de referencia para tratar cefaleas y neuralgias resistentes

Investigadores de La Fe - GVA

VALÈNCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe es uno de los tres centros acreditados en España para el tratamiento de cefaleas y neuralgias craneales refractarias en adultos, junto al Vall d'Hebron (Barcelona) y el Virgen del Rocío (Sevilla), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El Ministerio de Sanidad ha creado la acreditación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para el abordaje de cefaleas refractarias subsidiarias de técnicas quirúrgicas, como son las neuralgias y la cefalea en racimos, y es la primera vez que se organiza este tipo de asistencia especializada a nivel nacional.

Las cefaleas y neuralgias craneales son una de las consultas neurológicas más frecuentes. La mayoría son primarias, sin causa orgánica demostrable, y se tratan en atención primaria o en unidades convencionales. Sin embargo, existe un pequeño grupo de pacientes con cefalea en racimos, neuralgia del trigémino u otros tipos poco frecuentes, que no responden a tratamientos habituales y sufren dolores muy incapacitantes, han indicado las mismas fuentes.

Estos casos requieren atención en centros de referencia, "donde se dispone de técnicas avanzadas como estimulación nerviosa, radiocirugía o procedimientos sobre el sistema nervioso central", han advertido. Aunque son opciones eficaces, "deben concentrarse en pocos centros expertos para garantizar seguridad, resultados fiables y avanzar en el conocimiento", han agregado. La migraña crónica refractaria no se incluye en este grupo, ya que su tratamiento está disponible en todas las comunidades autónomas.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

La unidad de cefaleas de La Fe, coordinada por el neurólogo Samuel Díaz Insa, atiende cada año más de 3.000 pacientes complejos y dispone de un equipo multidisciplinar formado por neurólogos, neurocirujanos, especialistas en neurofisiología y enfermería experta. Ofrecen procedimientos avanzados como infiltraciones pericraneales y técnicas neuroquirúrgicas.

Entre 2021 y 2023, la unidad realizó una media anual de 1.330 infiltraciones con toxina botulínica tipo A --muy por encima de las 500 exigidas para la acreditación-- y 281 bloqueos nerviosos craneales, frente a los 100 requeridos. Además, la unidad participa en investigación: ha intervenido en nueve proyectos, mantiene ensayos clínicos sobre nuevos fármacos, y publica los resultados en revistas internacionales.

En el ámbito de la docencia, el equipo forma a médicos residentes, organiza cursos para especialistas y prevé impartir talleres anuales para pacientes y público general.

Hasta ahora, la unidad sólo atiende a pacientes de la Comunitat Valenciana, pero la acreditación permitirá recibir casos de otras autonomías. "La concentración de estos tratamientos en centros de referencia garantiza atención especializada, experiencia suficiente y favorece el avance en el conocimiento de estas patologías", ha señalado el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda.

En este sentido, el doctor Díaz Insa ha apuntado que se celebran sesiones clínicas multidisciplinares periódicas para decidir de forma conjunta los casos más complejos y asegurar así la equidad y la calidad asistencial. Además, la unidad evalúa la experiencia del paciente mediante encuestas de satisfacción y aplica mejoras continuas.