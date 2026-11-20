Archivo - Imagen de archivo del presidente de Hosbec, Fede Fuster - HOSBEC - Archivo

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hosbec y CEO de Climia Hotels, Fede Fuster, ha presentado formalmente su candidatura a la reelección en el cargo al frente de la patronal hotelera y turística de la Comunitat Valenciana, junto con la propuesta de nueva junta directiva.

Se registró este jueves ante la secretaría general de la asociación y ha sido la única recibida dentro del plazo electoral, que se ha cerrado este viernes a las 12.00 horas. Se votará en una asamblea general electoral el 11 de diciembre, según ha informado la entidad empresarial en un comunicado.

La candidatura de Fuster apuesta "por la estabilidad y por consolidar el trabajo realizado en los últimos años", como "la defensa del sector ante la turismofobia", "la adaptación tecnológica" a la inteligencia artificial (IA), "la sostenibilidad y responsabilidad social", así como "todo el trabajo para mejorar la rentabilidad, la inversión y la desestacionalización".

Fuster estaría acompañado por cinco vicepresidentes: Javier García Cuenca (Hoteles Magic Costa Blanca), Pablo Hernández Ubiria (Hoteles RH), Javier Gallego Llorca (ZT Hotels), Javier Vallés Sales (SH Hoteles) y José Pascual Medina Juan (Medina Hoteles). Iris Blanch Mor (Mediterráneo Sur Hoteles) asumiría la tesorería y Gabriel Santiago Pérez (Hotel Bristol Park) sería contador.

La "continuidad" se refleja también en la presencia de los expresidentes Pere Joan Devesa Martínez (Hoteles Poseidon) y Antonio Mayor Suárez (Port Hotels), "que aportan la memoria y la experiencia de la asociación" y "que forman parte de la junta por mandato estatutario", según Hosbec.

"UN PASO MÁS EN LA PRESENCIA DE MUJERES"

Del mismo modo, ha indicado que "la nueva junta" dará "un paso más en la presencia de mujeres en los órganos de gobierno de la patronal". La candidatura incorpora a 12 mujeres entre sus 51 integrantes, "que asumen responsabilidades tanto en los cargos de la junta", con Blanch para tesorería, "como entre las vocalías y el grupo de asesores".

En este último caso, se sumarían Asunción Ujeda (Hilton Alicante), Sara Mayor (Hotel Primavera Park), Sofía Madrid Quesada (Hotel La Laguna), Paula Pérez Aguilar (Hotel El Palmeral), María José Sánchez Lazcano (Terralta/Bilbaíno), Ángela Moreno Climent (La Era Park), Eliana Álvarez (Flamingo Beach Resort), Patricia Gozalo (Cullera Holiday), Ana Mayor (Port Hotels), Isabel Baldoví Llácer (Hotel Cap Negret) y Dolores Pérez Vicedo (Hotel del Juguete). En este perfil femenino también se añadirían, "con voz pero sin voto", la secretaria general, Nuria Montes, y la directora ejecutiva, Mayte García.

"PERFILES CONSOLIDADOS" Y "NUEVA GENERACIÓN"

Según Hosbec, "la lista combina perfiles consolidados con una nueva generación de profesionales al frente de empresas familiares y grupos hoteleros, lo que garantiza el relevo generacional en la asociación en las mismas circunstancias en las que se está produciendo el relevo generacional en las empresas hoteleras y turísticas".

Asimismo, ha resaltado que "la candidatura refuerza la vocación autonómica de Hosbec con una representación más equilibrada del territorio", ya que "se incorporan miembros nuevos que representan a las grandes corporaciones hoteleras", como Ilunion, NH Hoteles o Barceló, "y una mayor representatividad del sector hotelero de la ciudad de Alicante, con Darío Dobón del Hotel Castilla".

En estos momentos, Hosbec tiene asociados 386 establecimientos con casi 119.000 plazas y es "la segunda asociación empresarial del ámbito turístico más importante de toda España, solo por detrás de la Federación Hotelera de Mallorca", según han detallado desde la agrupación.

PROPUESTAS A PARTIDOS POLÍTICOS

Por otro lado, en un comité ejecutivo celebrado este viernes para validar la candidatura y dejar convocada la asamblea general electoral del 11 de diciembre, Hosbec ha aprobado un documento con ocho ejes de política pública, directa o indirectamente vinculados al turismo, "que ya ha empezado a trasladar a los partidos para que los incorporen a sus programas electorales y a la gestión del nuevo Gobierno".

En materia de vivienda y viviendas de uso turístico, plantea un "número de registro europeo como requisito de comercialización, integrado en los registros autonómicos sin duplicidades tras la anulación del registro único estatal".

También "recuperar el filtro de seguridad jurídica del Registro de la Propiedad y control efectivo de la oferta ilegal y de las plataformas", así como una "política de vivienda que permita la dinámica del mercado laboral".

Respecto a fiscalidad turística, Hosbec ha planteado "mantener el IVA reducido del diez por ciento para alojamiento y restauración, rechazo a nuevas tasas turísticas y una posición común española frente a la subida de la tasa ETIAS".

Sobre financiación de enclaves turísticos, señala que "una parte del IVA que ya genera la actividad turística revierta en los municipios donde se produce, con carácter finalista, sin crear nuevos tributos". Hosbec pide "abrir su estudio en los primeros 60 días de legislatura para una implantación exprés".

En cuanto al mercado laboral, propone "remitir cualquier cambio en materia de jornada a la negociación colectiva sectorial y un plan de choque contra el absentismo que agilice diagnósticos, intervenciones y rehabilitaciones".

Igualmente, plantea sobre migración "un modelo ordenado y ligado a la demanda de empleo, con contratación en origen más ágil, reconocimiento de cualificaciones, FP dual y planes de vivienda para trabajadores en destinos turísticos".

Respecto a conectividad y movilidad, se refiere a "inversiones en los aeropuertos de la Comunitat Valenciana" y señala que "el tren en Alicante es urgente junto a la ampliación de las terminales" de Alicante y València, y añade que "la estrategia turística en la conectividad de Castellón es ya inaplazable".

En esta materia, desde Hosbec hablan igualmente de "tasas aeroportuarias competitivas e incentivos a nuevas rutas", así como de "un calendario cierto para el Corredor Mediterráneo y planificación de la movilidad en temporada alta".

Sobre sostenibilidad, agua y energía, plantean una "garantía de suministro hídrico y reutilización de aguas", además de "ayudas estables para eficiencia energética y autoconsumo", en el contexto de "una energía un 46,5% más cara que en 2021", e "incentivos fiscales a la modernización de la planta hotelera".

Finalmente, respecto al Imserso, propone una "actualización inmediata de la dotación del programa", una "revisión periódica de tarifas ligada a los costes y diálogo con el sector antes de cada temporada", y advierte de que "la salida de los hoteles valencianos pondría en riesgo cerca de 15.000 empleos y más de 150 millones de euros".