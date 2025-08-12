La Federación de Ocio y Turismo se adhiere al Carnet Jove con descuentos en eventos culturales

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado una alianza con la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur) que permitirá a los jóvenes valencianos disfrutar de nuevas ventajas a través del Carnet Jove.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la vicepresidenta ha avanzado que Fotur se incorpora a la red de entidades colaboradoras del Carnet Jove gestionado por el Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj), ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La adhesión "permitirá a las personas jóvenes titulares del Carnet Jove acceder a descuentos exclusivos en eventos culturales, musicales y turísticos ofrecidos por Fotur, relacionados con el ocio, la cultura y la promoción del talento juvenil", ha destacado Camarero.

Esta nueva adhesión se ha abordado durante un encuentro de la vicepresidenta Susana Camarero con el presidente de Fotur, Víctor Pérez, y el director del Ivaj, Vicente Ripoll, en el que ha destacado que esta iniciativa es un ejemplo de cómo desde el Consell trabajan para "ofrecer a las personas jóvenes más oportunidades, más espacios de desarrollo y ocio responsable, accesible y de calidad".

La colaboración entre el Ivaj y Fotur se articulará en torno a tres ejes claves: el fomento del Carnet Jove, la participación activa de la juventud y el acceso a una oferta cultural y de ocio de calidad. Esta alianza busca facilitar el acceso de las y los jóvenes a actividades formativas, culturales y recreativas, promoviendo su implicación en eventos musicales y culturales organizados en la Comunitat.

Además, la incorporación permitirá a los gestores de la cultura y el ocio de la Comunitat representados en Fotur beneficiarse de la visibilidad entre más de 350.000 jóvenes en la Comunitat Valenciana, más de 1.500.000 en el resto de España y más de 5.000.000 en Europa, integrados en la red del Carnet Jove.

Con esta iniciativa, el Ivaj reafirma su compromiso con la juventud, apostando por alianzas estratégicas que mejoran las oportunidades de acceso a experiencias enriquecedoras y responsables.

"La juventud es una prioridad para este Gobierno, y queremos que encuentren en la Comunitat Valenciana un entorno lleno de posibilidades para disfrutar y participar activamente", ha subrayado Camarero.