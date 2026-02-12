La Federación Vecinal denuncia el repunte de explotación sexual en el centro de València

Archivo - Imagen de archivo de una protesta abolicionista ante el Ayuntamiento de València - PABLO ALBEROLA - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) denuncia una vez más el repunte de la explotación sexual detectado en el núcleo urbano de la ciudad, después de que en los últimos días la Asociación Vecinal de Velluters haya advertido sobre la situación en el barrio.

En un comunicado, la federación explica que, durante los últimos años, en Velluters "había descendido la problemática, pero ahora se observa un grave empeoramiento con largas colas de puteros, más peleas y más degradación".

"Frente a la inacción del Ayuntamiento", desde la entidad vecinal se insiste en la exigencia de medidas abolicionistas contundentes y la urgencia de dar todo el apoyo social a las personas prostituidas. Desde sus áreas Social e Igualdad se subraya que la prostitución no se puede abordar como una cuestión de "convivencia" o de orden público, sino como una manifestación de violencia estructural contra mujeres y niñas y de desigualdad social.

La FAAVV insiste en la necesidad de avanzar hacia un modelo abolicionista que actúe sobre las causas y responsabilidades del sistema prostitucional: "Esto implica, de manera inequívoca, la persecución de los proxenetas y de puteros, así como la implementación de dispositivos coordinados entre Policía Local y Policía Nacional en todos los barrios donde se esté produciendo esta situación".

Además, señala que "en ningún caso" se puede criminalizar a las mujeres en situación de prostitución. Por ello, junto a la actuación policial contra quienes se lucran y demandan prostitución, considera imprescindible desplegar recursos sociales suficientes, entre ellos las mesas de diálogo sobre la cuestión "que se crearon en su momento pero que han quedado totalmente aparcadas".

La Federación de Asociaciones Vecinales de València aboga por la revisión de la normativa municipal actual respecto a esta cuestión. Ya en su momento se opuso al redactado de esta ordenanza de la prostitución, al considerar que "quedaba en entredicho la protección a las personas explotadas y extorsionadas, mientras no se actuaba con contundencia contra los explotadores".

Por todo ello, la organización vecinal insta al Ayuntamiento a la redacción y aprobación de una ordenanza municipal abolicionista y solicita de manera urgente reunirse con la Concejalía de Bienestar Social, así como con la Policía Local y la Policía Nacional.