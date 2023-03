Federico Colli y Isabel Villanueva protagonizan las próximas citas musicales de Fundación Cañada Blanch

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pianista Federico Colli y la violinista Isabel Villanueva protagonizan las citas musicales del próximo mes de marzo en la Fundación Cañada Blanch de València.

La primera cita es un concierto el jueves 9 de marzo a las 19.00 horas a cargo del pianista italiano Federico Colli, actuación que se inscribe en el ciclo 'El piano de Cañada Blanch', que dirige Rubén Talón, pianista y director del departamento de piano de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR).

Colli --considerado "una promesa en el panorama pianístico internacional"-- tocará composiciones de Mozart (Fantasia K475), Schubert (Fantasia in f minor) y Prokofiev (Peter and the Wolf).

Nacido en Brescia en 1988, Federico Colli ha estudiado en el Conservatorio de Milán, la Academia Internacional de Piano de Imola y el Mozarteum de Salzburgo, bajo la dirección de Sergio Marengoni, Konstantin Bogino, Boris Petrushansky y Pavel Gililov.

Ha sido distinguido con numerosos galardones, entre los que destacan el Primer Premio en el Concurso Mozart y el Primer Premio en el Concurso Leeds, dos de los Concursos más importantes del mundo, y elogiado a lo largo de su carrera por sus interpretaciones poco convencionales, su claridad de sonido y creatividad a la hora de ejecutarlas. Además, ha sido nombrado como uno de los '30 pianistas menores de 30 años que dominarán el escenario mundial en los próximos años' por la Revista Internacional de Piano.

Por su parte, la reconocida violista Isabel Villanueva regresa a la Fundación Cañada Blanch para ofrecer un nuevo Diálogo Musical, en esta ocasión junto al musicólogo y ensayista Ramón Andrés.

Villanueva presenta su segundo álbum, 'Ritual', un proyecto "muy personal" en solitario donde con su viola Enrico Catenar (1670, Turín) despliega una profunda experiencia musical a través de grandes obras desde el medievo hasta la actualidad.

En esta ocasión, Isabel Villanueva invita al prestigioso escritor y humanista Ramón Andrés (Premio Nacional de Ensayo 2021), quien forma parte del texto del libreto del propio álbum, a compartir una charla donde se hablará de la música y de su condición de ser observada desde el espíritu y la filosofía, y se presentarán algunas muestras musicales en directo. El evento tendrá lugar el jueves 30 de marzo a las 19.30 horas.

La prestigiosa revista The Strad califica a Villanueva como "una artista que arriesga" y Pizzicato Magazine la describe como "una artista sensible que sabe sumergirse en lo más profundo de la música".

La instrumentista ha desarrollado una carrera global que se ha expandido a través de Europa, China, América Latina, Rusia y Medio Oriente; en 2013 se convirtió en la primera violista extranjera en realizar recitales en Irán.