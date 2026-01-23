Feijóo dijo a la jueza de la dana que Mazón no cambió de versión sino que hizo "concreciones de las actuaciones"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a su salida del Congreso para declarar ante la jueza de la dana por videoconferencia - Gustavo Valiente - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ante la jueza de la dana que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón no cambió de versión durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, sino que hizo "concreciones con minutaje de las actuaciones". Además, insistió en la necesidad de declarar la emergencia nacional y cargó contra la falta de información por parte del Gobierno.

Feijóo declaró el pasado viernes 9 de enero por videoconferencia, desde el Congreso de los Diputados, tras solicitarlo a la jueza de Catarroja, después de que ésta le citara al admitir la petición efectuada por parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Durante su declaración como testigo, el presidente del PP aseguró que Mazón fue el único contacto que tuvo con la Generalitat el 29 de octubre, solo a través de Whatsapp; que no le constaba que alguien de la dirección del PP tuviera contacto con alguien de Valencia, y que nadie le informó de los ES-Alert sino que se enteró por la prensa.

Respecto a la comida de Mazón en El Ventorro, afirmó que sabe lo mismo que todos, que en su comparecencia antes de ir a comer dijo que "a las 18 horas finalizaba la dana". También dijo desconocer a qué hora salió el 'expresident' del restaurante, solo que le mandó un mensaje a las 19.59 horas. Y aseguró que no le preguntó si entró en un parking o no y que este le dijo que no cuestionó el ES-Alert y se mandó cuando se tomó la decisión.

El dirigente 'popular' aseguró que no tiene "amistad ni enemistad" tanto con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas como con el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, los dos investigados en la causa. Con Pradas apuntó que coincidieron durante algún tiempo en su etapa como senadora, pero a Argüeso no le conoce.

También señaló que hay muchas personas que hablaron con Mazón durante el día 29 de octubre de 2024 que tienen competencias en la emergencia y que no han sido llamadas como testigos, pero se mostró en cualquier caso a disposición de la justicia y prometió contestar a todo lo que se le pregunte.

Por otro lado, Feijóo explicó que tuvo contacto con alcaldes del PPCV, con "dos o tres"; que conoció antes de la dana al ex jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, pero ni tiene su móvil ni contactó con él, y que tuvo una breve conversación con Pradas cuando fue al Cecopi pero no la recuerda.

DESCONOCÍA QUE EXISTIERA UN CECOPI EN VALENCIA

Preguntado por si tuvo algún contacto con otra persona del Consell, contesta que no habló el día de la dana con Pradas ni con ninguna persona que estuviera en el Cecopi. De hecho, afirmó que desconocía que existiera uno en la Comunitat Valenciana y si estaba o no funcionando ni quién era el responsable. Manifestó que entiende que lo que le corresponde, dado que no tiene ninguna competencia ejecutiva, administrativa ni legal, es ponerse en contacto con personas que fueron 'colegas' suyos en su tiempo de presidente de Galicia.

Insistió en que nadie se puso en contacto con él para informarle como presidente del PP, que no hubo esa comunicación y defendió que fue él quien tomo la iniciativa y remitió los WhatsApps. Además, aseguro que entendía que Mazón estaba informado.

También consideró que por razones competenciales tenía que haber un ministro de referencia, porque los dos organismos que tenían información y competencia exclusiva en cuanto a caudales, barrancos y márgenes eran CHJ y la Aemet, por lo que lo lógico es que fuera la Vicepresidencia tercera. En su opinión, estaban en un supuesto clarísimo de emergencia nacional y, en ese caso, le correspondía la asunción al ministro del Interior.

Argumentó que las decisiones se toman por los órganos competentes, no por los políticos, aunque cuestión distinta es que él pueda tomar una decisión en contra de un órgano administrativo que tiene competencia por cuestión de jerarquía política. Y admitió que la gestión de las emergencias las asume el consejero que tiene competencias en materia de protección civil.

"EN TIEMPO REAL"

Preguntado por sus declaraciones del 31 de octubre en las que manifestó que Mazón le había informado "en tiempo real" desde aquel lunes, Feijóo admitió una contradicción y un error, dado que quería referirse al martes y miércoles, no al lunes. Dicho esto, afirmó que el 29O no recibió ninguna información de Mazón ni tampoco la pidió, ya que había avisos de que podía haber una dana en algunas CCAA, pero no tenía ninguna información y los responsables del Gobierno central, Protección Civil, la CHJ o Aemet no hicieron ninguna valoración.

El líder del PP indicó que tuvo información desde el día 29 a las 19.59 horas y viendo los teletipos que habían salido en momentos anteriores le preocupaba qué es lo que pudiera estar pasando en Valencia. Por ello se pone en contacto por primera vez con Mazón por WhatsApp y éste contestó a las 20.09 horas. También escribió a las 20.01 a los presidentes de Castilla la-Mancha, Emiliano García Page, y a las 20.30 con el de Andalucía, Juanma Moreno.

Sobre si hubo también hubo también alguna llamada con Mazón, contestó que ha mostrado los mensajes de WhatsApp en su terminal al notario y en ellos no aparece ninguna, aunque probablemente de acuerdo con el contexto de su WhatsApp pudo haber recibido alguna llamada a las 21.27 horas, probablemente por medios de telefonía ordinaria, y entiende que la llamada debía referirse a pedirle el móvil del entonces presidente de Iberdrola, José María Álvarez-Pallete.

AYUDA

En cuanto a la petición de emergencia nacional, Feijóo contó que Mazón le dijo que no la había solicitado porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció todos los medios. Fue cuando llegó al Cecopi cuando se dio cuenta de que era una emergencia nacional "de libro".

A la pregunta de si sabe quién convocó el gabinete de crisis del Gobierno, del que habla en sus mensajes con Mazón, Feijóo contestó que lo desconoce y que se entera de esta reunión por los medios de comunicación. Sobre la ayuda a la Generalitat que le refiere el 'expresident' en un mensaje, sostuvo que sería una ayuda "anímica" porque no había tiempo material.

DIMISIÓN DE MAZÓN

Sobre si intervino en la decisión de la dimisión de Mazón, dijo que no podían "en ningún caso" producir una crisis política y que el 'expresident' debía unir su futuro al éxito de la reconstrucción, como considera que hizo. En su opinión, Mazón no tenía que dimitir en días posteriores a la dana y debía dedicarse a la reconstrucción a pesar de todas las dificultades, además de lograr aprobar presupuestos.

El presidente del PP explicó que preguntó a Mazón por unas declaraciones que el 'expresident' hizo al día posterior al funeral de estado y fue entonces cuando él le confirmó que iba a presentar su dimisión.

Según relató en su declaración, al día siguiente del funeral, Mazón hizo unas declaraciones a los medios en las que se podía deducir que estaba valorando la posibilidad de dimitir, él le pregunto qué querían decir esas declaraciones y el 'expresident' le dijo: "Oye, he tomado la decisión este fin de semana, voy a presentar mi dimisión como presidente de la Generalitat". Feijóo le preguntó si era "una decisión meditada" y Mazón le dijo que sí, tras lo que él contestó "bueno, habíamos quedado en hablar", y el 'president' dijo: "Bueno, ya te la estoy diciendo ahora mismo, esta es mi decisión".