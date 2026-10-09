Feijóo felicita a los valencianos, "que merecen seguir creciendo, creando oportunidades y mirando al futuro"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la reunión de la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado a los valencianos por el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, "que merecen seguir creciendo, creando oportunidades y mirando al futuro con ambición".

En un mensaje publicado en redes sociales, Feijóo apunta: "Todo mi reconocimiento y compromiso con los valencianos, alicantinos y castellonenses, que merecen seguir creciendo, creando oportunidades y mirando al futuro con ambición".

"Per a ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans, vingau", ha apostillado, citando el himno de la Comunitat Valenciana.