Feijóo reclama un plan de ahorro energético en España para bajar "consumo innecesario" y pactado con ayuntamientos

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves que es "imprescindible" que España impulse un plan de ahorro energético "responsable y serio" para bajar el "consumo innecesario" y que esté pactado con los ayuntamientos para reducir, por ejemplo, el alumbrado nocturno.

"Me parece bien los planes que señalan límites al consumo de aire acondicionado en verano, a la calefacción en invierno. Debemos bajar el consumo innecesario y pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado nocturno en los municipios con el objetivo de estar preparados ante eventualidades cortes o disminuciones de energía" como consecuencia de la guerra de Ucrania.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios en València, a colación de la recomendación de la Comisión Europea de reducir en un 15% el consumo de gas y de la negativa del Gobierno a apoyarla expuesta por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Feijóo ha criticado que se desconoce la posición del Gobierno más allá de esta declaración de Ribera, aunque ha matizado que España está más preparada que otros países ante posibles cortes de suministro porque dispone de plantas de generación de gas.

"IMPROVISACIÓN CONSTANTE"

También ha reprochado la "improvisación constante" del Gobierno, que "hace unos días planteó acelerar la transición ecológica con menos consumo de gas e hidrocarburos y ahora quiere no hacer recortes en el gas". "Esto no es muy serio", ha avisado.

Otras de las propuestas que ha reiterado es utilizar todas las fuentes energéticas posibles, incluyendo las centrales térmicas de carbón como en Alemania y Polonia, o mantener y ampliar la vida útil de las centrales nucleares como "energías de respaldo" ante eventuales cortes de suministro.

El jefe de los 'populares' ha exigido priorizar los lugares de trabajo --para proteger el empleo--, el consumo de hospitales y centros de mayores, así como el de los hogares, y ha insistido en que el Gobierno no debe "improvisar".

"Lo que hemos hecho con Argelia es un disparate: Italia tiene asegurado el suministro argelino y nosotros estamos incrementando compras de gas ruso. Este tipo de políticas energéticas que se mezclan con políticas exteriores generan un enorme desasosiego", ha advertido.

En un acto posterior, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Feijóo ha augurado que el conflicto de España con Argelia "lo pagaremos con más intensidad en los próximos meses" y ha descartado que la subida de la inflación sea consecuencia de la guerra de Ucrania. Ha pedido no combatir la crisis con un aumento de deuda pública y ha hecho notar que "todo cuesta un 30% más", aunque ha bromeado con que no quiere hablar del precio de la cesta de la compra "delante de Juan Roig", presidente de Mercadona.

"LA EXCEPCIÓN IBÉRICA NOS COSTARÁ MIL MILLONES"

Como balance ha vuelto a rechazar las medidas impulsadas por el Gobierno en los últimos meses contra la crisis, ya que a su juicio hay que bajar el IVA al gas. También ha criticado el precio que se vende el gas producido en España a compradores vecinos como Francia: "Si seguimos así, la 'excepción ibérica' nos costará mil millones de euros en un año".

Además, ha insistido en que es "bastante razonable" bajar los impuestos de los hidrocarburos y en que el Gobierno debe actualizar la tarifa del IRPF a las rentas bajas y medias para compensar el aumento de la recaudación estatal por la inflación.

"La inflación ha subido más de un 27% y la respuesta del Gobierno es no. En la búsqueda de culpables resulta que los ha encontrado en los poderes ocultos, las conspiraciones mediáticas y en plantear una presión fiscal que supone una enorme hipocresía fiscal", ha aseverado, y ha advertido que en el PP estarán "atentos" con la petición de Podemos de subir impuestos a los supermercados.

Y tras lamentar que haya fábricas que tengan que cerrar por el precio de la energía, el 'popular' ha asegurado que el plan de ahorro ayudaría a industrias como la cerámica y otras electrointensivas y ha hecho hincapié en "no gastar lo que no es imprescindible". Ha puesto como ejemplo que en su llegada a València se ha encontrado las luces de la estación del AVE encendidas a las once de la mañana.