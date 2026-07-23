Feliu Ventura, Sons d'Embat, Maria Fabuel, AnimalPersona y Alejandro y María Laura, 'Músiques Valencianes' en Les Arts

Archivo - Les Arts celebrará en febrero una nueva edición del ciclo 'Músiques Valencianes' - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Feliu Ventura, Sons d'Embat, Maria Fabuel, AnimalPersona y Alejandro y María Laura integran el cartel de la nueva edición del ciclo 'Músiques Valencianes', que el Palau de les Arts Reina Sofía celebrará durante el mes de febrero de 2027.

Se trata de una serie de conciertos que ofrecen "una mirada poliédrica sobre los sonidos, grupos y solistas más relevantes de la escena autonómica".

La programación incluye artistas valencianos de distintas generaciones y un repertorio que abarca desde el folk a la canción de autor, pasando por el 'indie' mestizo y la electrónica.

El Teatre Martín i Soler de Les Arts se abrirá a la diversidad y riqueza del tejido musical de la Comunitat Valenciana con cuatro conciertos programados los días 5, 6, 13 y 14 de febrero, todos ellos a las 19.30 horas.

El ciclo comenzará el 5 de febrero con la actuación doble de Sons d'Embat y Maria Fabuel. La formación de Ontinyent reinterpreta las canciones de raíz y la tradición musical con arreglos inspirados en las melodías populares de la Península Ibérica y el Mediterráneo. Liderada por Pau Barberà, Sons d'Embat presentará en Les Arts su próximo trabajo discográfico, que verá la luz este septiembre.

Por su parte, la cantautora y percusionista Maria Faubel interpretará 'Miralls', su tercer disco, una mirada crítica e introspectiva sobre lo colectivo, en el que entrelaza lo personal y lo social, con temas que abordan sus vivencias personales y la actualidad que le rodea.

El 6 de febrero, Les Arts recibirá a AnimalPersona, proyecto liderado por Carles Chiner, quien lideró el grupo Gener durante siete años, uno de los más premiados y aplaudidos del circuito. Junto a dos exmiembros de la banda valenciana, Enric Alepuz (batería) y Vicent Todolí (teclados) además de Carlos Soler (bajo) y Samuel Reina (guitarra), presentará 'Bestiari', una mezcla de 'soul', 'blues', pop, psicodelia, 'synth pop' y 'folk' contemporáneo.

INDIE FOLK Y CANCIÓN DE AUTOR

La sesión del 13 de febrero estará protagonizada por Alejandro y María Laura, dúo formado por Alejandro Rivas y María Laura Bustamante. Afincados en Paiporta, cultivan un repertorio ligado al indie folk y la canción de autor. Entre sus trabajos más recientes figura 'Dos Hemisferios', nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Álbum Cantautor.

El ciclo concluirá el 14 de febrero con la actuación del cantautor de Xàtiva Feliu Ventura, que presentará el disco 'Tot el que hem guanyat perdent'. En este proyecto, Ventura combina la mirada crítica con una sonoridad renovada, en la que el pop folk se funde con nuevas texturas electrónicas.

Las entradas para 'Les Arts és Músiques Valencianes' se pueden adquirir a través de los canales habituales de venta del teatro: taquillas, la línea telefónica 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.