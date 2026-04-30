Femeval pide que Ford cuente con su parque de proveedores valenciano si llega a acuerdos con empresas chinas

El nuevo presidente de Femeval, Francisco Alonso Gimeno, durante un desayuno informativo, a 30 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Francisco Alonso, ha defendido este jueves la necesidad de que Ford siga contando con su parque de proveedores valenciano si llega a un acuerdo de colaboración con alguna empresa china y que "no únicamente vengan a ensamblar".

"Todo lo que sean proyectos nuevos y que generen empleo y bienestar para la Comunitat Valenciana van a ser bienvenidos independiente de dónde vengan. A Ford ya lo conocemos y tenemos nuestra trayectoria, pero si llega a un acuerdo con una empresa asiática, nosotros nos pondremos a trabajar con ellos para que de alguna forma toda esa actividad se quede en la Comunitat Valenciana", ha señalado Femeval.

Alonso se ha pronunciado de esta forma, en un desayuno informativo este jueves, preguntado por la situación de la industria auxiliar de Ford. Cabe recordar que la multinacional ha mantenido conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de la compañía estadounidense en Almussafes (Valencia).

Alonso ha subrayado: "A nosotros lo que nos gustaría es que si vienen coches chinos, que al final lo hicieran las empresas auxiliares que tenemos aquí en igual de condiciones que otros. No nos gustaría que viniera todo aquí y que solo se ensamblara, eso es lo que vamos a defender. Otra cosa es que dependa de nosotros".

Así, la federación ha hecho hincapié en que el parque de proveedores proporciona unas capacidades que durante años han demostrado ser "muy competitivas y pueden ser perfectamente compatibles con la actividad de un vehículo asiático o de donde venga".

En esta línea, respecto a la situación de la fábrica de Ford, Alonso ha admitido que en Femeval ges "gustaría que todo lo que se prometió en su momento se hubiera llevado a cabo". Está claro que todo esto se ha alargado y que Ford ha ido soltando la información poco a poco", ha comentado, pero ha señalado que tras la visita del presidente de Ford Europa, Jim Bambuick, a la fábrica de Almussafes (Valencia) parece que la situación va "en buen camino".

El nuevo presidente de Femeval ha pedido que Ford continúe en la Comunitat Valenciana" y que "todas las empresas puedan volver a trabajar para Ford o para el vehículo que venga". "No sabemos exactamente cómo va a ser, sí puedo decir cómo nos gustaría que fuera: con toda la empresa auxiliar pudiendo estar trabajando para la Ford o para el vehículo que venga", ha insistido.

Además, Femeval ha explicado que, aunque Ford no es una empresa asociada a esta federación, hay una "muy buena relación" y "la línea directa con ellos es continua".

RECLAMA IMPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Alonso ha señalado que en situaciones como la pandemia, donde la industria dependía de materiales y componentes de otros países, por lo que "tuvo que parar", han demostrado la necesidad de fabricar en la Comunitat Valenciana y en España y no depender de terceros.

"Si los políticos no piensan en fortalecer la industria se van a equivocar", ha señalado, y ha reclamado que "las administraciones hagan ese rol de mediador y de facilitador para que o bien Ford o bien un tercero" fabrique en Valencia.

Alonso ha subrayado que Ford es "una de las principales industrias de la Comunitat Valenciana" que "genera mucho empleo" y "riqueza" con un parque de proveedores que "dependen hasta ahora casi exclusivamente" de la firma del óvalo, y que aunque ahora "están haciendo trabajo de diversificación", "su dependencia es importante".

"Ford está a un 75% de capacidad ociosa, con lo cual el impacto que está teniendo sobre la economía valenciana y sobre el parque de proveedores es importantísima", ha expuesto, y por ello ha defendido que la administración haga "todo lo que pueda hacer" para que la fábrica de Almussafes retome su actividad o se instalen otras empresas y que esa carga de trabajo la compensen".

El presidente de Femeval ha resaltado que Valencia es "una zona preparadísima para seguir trabajando a nivel competitivo", y que todo este ecosistema "es un valor y activo que no podemos desperciar".

Así, desde la federación han destacado que el mecanismo RED ha ayudado a las empresas en este "bache", que Femeval ha tenido conversaciones directas con Ford sobre la cualificación de los trabajadores que necesita y también ha indicado que con otras empresas ya se está llevando a cabo tareas de formación de sus plantillas en el entorno del parque de proveedores.

DIVERSIFICACIÓN HACIA LA INDUSTRIA

Según Femeval, la situación "evidentemente sí que se ha notado" en el empleo del parque de proveedores de Ford "y se va a notar más si las circunstancias no cambian". Y ante esta "capacidad ociosa", las empresas "se tienen que reinventar" y "ya están haciendo los deberes", aunque "no es fácil porque son estructuras hechas muy ad hoc para proyectos de automoción".

"Algunas que no se pueden reconvertir se deslocalizarán o directamente cerrarán, y eso es una gran desgracia para el tejido empresarial valenciano", ha lamentado.

Entre los sectores donde se están encontrando oportunidades, ha citado los semiconductores y la defensa. "Es una estrategia que tienen que desarrollar ante la posible, esperemos que no, bajada de trabajo en el sector de la automoción".

"Si algo ha demostrado el tejido empresarial y valenciano es que tenemos capacidad para reconvertirnos y, ante las dificultades, reinventarnos. Ya pasó con la crisis del mueble, de la iluminación y el juguete, ha habido muchas industrias que han tenido que reconvertirse y buscar nuevas oportunidades", ha expuesto.

En todo este contexto, ha explicado que Femeval está colaborando con las empresas asociadas para identificar sus capacidades instaladas, "ponerlas encima de la mesa" y facilitar la diversificación. A pesar de que estas capacidades se han desarrollado pensando en la industria de la automoción, "son más transversales para otras industrias" y se está viendo que industrias como la defensa y "muchas otras" se han fijado en qué capacidades existen para utilizarlas.