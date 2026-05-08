El Feminario de la Diputación reclama al Gobierno una ley contra la explotación sexual de las mujeres

Feminario de la Diputación de Valencia - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

IX Feminario de la Diputación de València reclama al Gobierno de España una ley contra la explotación sexual de las mujeres. "Exigimos al Gobierno que tramite una ley orgánica que proteja a las mujeres y condene a proxenetas y puteros", ha reivindicado la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad, Natàlia Enguix.

La representante de la corporación provincial ha recogido las voces de las ponentes en un congreso al que han asistido medio millar de personas y que ha podido seguirse también en 'streaming'. "Un Estado que se financia con la prostitución en sus tributos es un Estado proxeneta", ha afirmado.

Según ha explicado la institución en un comunicado, Eguix ha enfatizado que tienen "la responsabilidad de no ser neutrales a la hora de condenar la explotación sexual", y han reclacado que esta es la idea que el foro de debate en clave feminista de la Diputación quiere trasmitir a través de la participación de académicas, investigadoras, politólogas, creadoras de contenido digital y supervivientes de explotación sexual, todas ellas activistas y abolicionistas.

En el cierre de este noveno Feminario, "el más combativo" hasta la fecha, Enguix ha repasado datos "demoledores", como que el 80 por ciento de las mujeres que se prostituían en España en 2024 presentaban indicadores de explotación sexual, según el Ministerio de Igualdad. Esto supone que "la gran mayoría son víctimas de una industria que normaliza la violencia sexual y beneficia a los proxenetas y puteros que actúan impunemente. Para esas mujeres la prostitución no es una elección individual ni un trabajo", ha señalado.

La vicepresidenta ha considerado, tras incorporar a las conclusiones del congreso las distintas opiniones de las ponentes, que quien debe actuar con urgencia es el Gobierno de España, que "ha quedado en evidencia después de incluir en enero de 2025 la prestación y concertación de servicios sexuales en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas".

Asimismo, ha recuperado las palabras del Movimiento Feminista de Madrid, que en su día denunció que "un Estado que tolera, registra e incluye la prostitución en la riqueza nacional, de manera que se avala a quienes se lucran con el negocio, es un Estado proxeneta, porque se financia con la explotación sexual en sus tributos".

Por su parte, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, que ha abierto la jornada, ha destacado la firme posición de la institución que dirige: "frente a los discursos que durante mucho tiempo han suavizado la explotación sexual con eufemismos, desde la Diputación tenemos la responsabilidad de no ser neutrales ante la injusticia".

"Pedir la abolición de la prostitución es dignidad democrática porque las mujeres no son un producto y, frente a posiciones calculadas políticamente, condenamos la mercantilización del cuerpo de la mujer y a quienes convierten la desigualdad en un negocio", ha aseverado.

"ÚNICA RESPUESTA" POSIBLE

Las ponentes del IX Feminario y los responsables de la Diputación han coincidido en que la abolición es la "única respuesta" posible a la prostitución, como proponía el título del foro de debate celebrado en La Petxina. Por este motivo, han reclamado al Gobierno "algo más" que la reforma del Código Penal, pues consideran que es "necesario aprobar una ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional que lleva seis años en manos del poder ejecutivo y que ni siquiera se ha tramitado".

Enguix ha despedido un Feminario que, ha cerrado, como ya es habitual, con nota musical a cargo de la cantante y compositora, Clara Olóndriz, y sus letras que la vicepresidenta de la diputación ha calificado de "sensibilidad y superación".

La escritora Rosa Cobo, presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía y madrina del IX Feminario, ha abierto las ponencias con la propuesta de "entablar entre todas una conversación colectiva en torno a la prostitución que sirva para emitir una respuesta institucional frente a esta gran industria legitimada que nada tiene que ver con 'Pretty Woman' y otros clichés que blanquean y endulzan lo que es un acto de violencia contra la mujer".

Poco después con la proyección del documental 'Abril. Hoy no es invierno' de la doble ganadora del Goya, Mabel Lozano, se ha manifestado que la prostitución es "una realidad mucho más dura y cruel". La cineasta ha explicado su postura antes de mostrar la terrible vivencia de una joven con parálisis cerebral prostituida por su propia familia.

"Pensamos que la prostitución es cosa de mujeres migrantes y sin papeles, pero en realidad tiene muchas caras y este Feminario es un sitio perfecto para crear el pensamiento crítico que necesitamos", ha manifestado la directora, con otros documentales en clave feminista como 'Biografía del cadáver de una mujer' y 'Ava'.