Feministas llaman a manifestarse el 25N "hartas" de todas las violencias machistas

El movimiento feminista en València llama a todas las personas a manifestarse el próximo jueves 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para gritar que están "hartas de todas las violencias machistas", lema conjunto que llevarán las diferentes marchas por todo el estado español.

En València la manifestación arrancará a las 19.00 horas desde Porta de la Mar, pasará por calles como Colón, Xàtiva o Marqués de Sotelo para concluir en la Plaza del Ayuntamiento. En la cabecera se situarán mujeres que han sufrido violencias machistas, después mujeres con discapacidad y luego tres columnas de mujeres que portarán un cartel simbólico cada una, en representación de las 68 mujeres asesinadas desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de este año por violencia machista en España.

Tras ellas estarán las asociaciones de mujeres y finalmente las organizaciones mixtas. Así lo han avanzado este martes en rueda de prensa Gabriela Moriana, Virginia Sanchis, Amparo Madrigal y Nuria Vidal, desde Moviment Feminista de València.

"Estamos hartas de la violencia machista, de la justicia patriarcal, de que sigan aumentando las agresiones sexuales, de las violaciones a las chicas cada vez más jóvenes, hartas de los malos tratos y de la violencia de género", ha subrayado Moriana.

Ante esta situación, ha hecho un llamamiento para "ampliar la definición" de 'violencia de género' más allá de la ejercida por las parejas o exparejas para que recoja "todas las violencias machistas" ejercidas contra las mujeres, tal y como estableció en el Convenio de Estambul, es un "mandato europeo", ha recordado.

"Queremos vidas libres de violencia para todas las mujeres", ha reclamado Moriana, al tiempo que ha hecho hincapié en que existen tipos de violencia machista que permanece "invisibilizada".

Además, considera que las leyes aprobadas y "absolutamente necesarias" como la de violencia de género y la de igualdad "no están dotadas de suficientes recursos para implementarlas y tener leyes que no están bien dotadas es casi como no tener nada", ha advertido.

Desde Moviment Feminista de València ha reclamado que las mujeres sufren violencia "tengan todo tipo de ayuda que necesitan para escapar de ella, es más, si eso no es así, pensamos que es violencia institucional", ha apuntado.

Según Moriana, "muchas mujeres denuncian y tienen muchas dificultades para escapar de la violencia, y otras muchas no denuncian porque conocen la justicia y la justicia es machista y patriarcal".

En este sentido ha asegurado en la mayoría de los procesos se ejerce "violencia institucional" contra la mujeres al no creerlas, cuestionarlas, no ayudarlas o al tener que decir muchas veces lo que les ha pasado en "situaciones tremendas". "Necesitamos que la justicia crea a las mujeres", ha incidido.

1 DE CADA 3 MUJERES

Para Virginia Sanchis resultan "preocupantes" los "casos madres castigadas por el sistema por proteger a sus criaturas como Juan Rivas, María Sevilla, María Salemerón y muchas más que por proteger a sus criaturas van a entrar en prisión". En su opinión, "se lanza el mensaje de que se denuncie pero también de que no denuncies porque te vamos a castigar".

Asimismo Sanchís ha recordado que la violencia se produce los "todos los días del año, los 365 días" y ha instado a la sociedad a "unirse para pararla" porque las cifras de violencia que sufren las mujeres y niñas "por el mero hecho de serlo" son "insoportables", ha lamentado. Según las estadísticas, "una de cada tres mujeres va a sufrir un episodio de violencia en su vida".

En este sentido, Amparo Madrigal ha hecho hincapié en que existe toda una "amalgama de violencias" desde el mismo lenguaje hasta en las leyes de extranjería o en el ámbito laboral. Madrigal ha exigido "acciones que hagan despertar a toda la ciudadanía, porque nos afecta tanto a la ciudadanía nativa como extranjera".

MARCHA NOCTURNA FEMINISTA EN BENIMACLET

Además, la Asamblea Feminista de València ha programado una marcha nocturna por el barrio de Benimaclet también para el jueves 25N. Bajo el lema 'Si un dia no torne, cremeu-ho tot', la organización saldrá a la calle en ámbito nocturno para denunciar "las múltiples violencias sistemáticas" que vulneran los derechos de las mujeres y les impiden vivir una existencia plena y con libertad.

La marcha partirá a las 22.00 horas de las pistas deportivas situadas junto a la parada de tranvía de Vicent Saragossà, e irá precedida por un taller de pancartas feministas que tendrá lugar a las 21.00 horas en el mismo lugar.

Esta convocatoria pondrá el foco en tres tipos de violencias: "la feminización de la pobreza y la gentrificación que las expulsa de su casa y les niega el derecho a una vivienda digna y segura donde poder liberarse de sus maltratadores; la normalización del acoso y las agresiones a las mujeres cuando estas ocupan el espacio público en cualquier contexto, y la violencia institucional que se ejerce sobre las mujeres migrantes y racializadas a través de instrumentos como la ley de extranjería".