Feneval celebra en Benidorm (Alicante) su convención anual con representantes del sector de la movilidad

El alcalde de Benidorm (Alicante), Toni Pérez (i), asiste a la convención anual de Feneval - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha reunido este lunes en Benidorm (Alicante) a los "principales actores" de la movilidad, como son compañías de alquiler de coches, fabricantes y proveedores, en la 48 edición de su convención anual.

En esta cita, a la que también ha asistido el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de la ciudad, Toni Pérez, se ha puesto en valor "el papel del sector dentro del ecosistema turístico y su contribución a la sostenibilidad de la nueva movilidad", según ha subrayado el consistorio en un comunicado.

Pérez, que ha inaugurado la jornada, ha afirmado en su intervención que este sector "es muy importante para la economía del país, para las economías locales y para el desarrollo turístico". Además, ha sostenido que en la provincia "la ausencia de infraestructuras ferroviarias en la conexión aérea del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández convierten aún en más relevante los servicios que puede prestar" el 'rent a car' con y sin conductor "a todos los pasajeros que llegan a la terminal".

En ese sentido, el presidente de la Diputación y primer edil ha valorado que la "gran base" de Feneval es "la actividad turística, atender a las personas, ofrecerles movilidad segura y sostenible y un feliz tránsito en sus desplazamientos".

Pérez ha sostenido que en 2025 se volverá a "batir récord de visitantes" y ha recordado que "una vez que llegan por el aeropuerto" los viajeros "están obligados a desplazarse por carretera a cualquier lugar" de la provincia.

Así, ha exigido de nuevo al Gobierno central "que complete y asigne presupuesto para llevar a cabo esta infraestructura necesaria para nuestro desarrollo turístico", en alusión a las infraestructuras ferroviarias.

Finalmente, Pérez ha deseado que las reflexiones del foro sean "fructíferas" y ha recalcado la "vocación de servicio compartida, común en el trabajo" y en la "hospitalidad" referenciada a nivel nacional e internacional.

La convención de Feneval ha contado también con la presencia del presidente ejecutivo de la federación, Juan Luis Barahona, y del director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres, quien ha destacado "la gestión de Benidorm en movilidad sostenible desde hace varios años".