La Feria del Automóvil de València abre sus puertas este viernes con más marcas, descuentos y 4.000 coches a la venta

Archivo - Imagen de archivo de la Feria del Automóvil - FERIA VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 27ª edición de la Feria del Automóvil de València, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia, se presenta este año como "una de sus ediciones más completas", con 46 marcas oficiales confirmadas, cerca de 4.000 coches a la venta y una superficie expositiva de cerca de 50.000 m2 repartidos en los cuatro pabellones del Nivel 2 de Feria Valencia.

La edición 2025 llega en un momento de crecimiento del mercado automovilístico en la Comunitat Valenciana. Hasta noviembre, los datos indican un aumento del 44,8% en nuevas matriculaciones respecto al mismo periodo del año anterior, y un repunte del 8,2% en operaciones de vehículo de ocasión, ha destacado Feria Valencia.

Además, aún existe una demanda latente arrastrada por los efectos de la dana de 2024 y que sitúan en que más de un tercio de los vehículos siniestrados aún no se han repuesto, según diversas fuentes.

Este contexto favorable -junto con la abundancia de oferta, electrificación y variedad de marcas- sitúa a la feria como un punto clave para quienes buscan renovar vehículo, pasarse a nuevas motorizaciones o simplemente comparar entre una gran oferta en un mismo espacio.

UN ESCAPARATE MÁS AMPLIO Y DIVERSO

Será una de las ediciones más diversas en cuanto a oferta. Así, la feria incorpora nueve nuevas enseñas al cartel: Alpine, Ebro, Foton, KGM, Leapmotor, Lynk & Co, Subaru, Suzuki y XPeng, que que se integran así en un escaparate que ya contaba con los principales fabricantes del mercado: Ford, Jaguar, Land Rover, BMW, Mini, el Grupo Stellantis al completo (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Alfa Romeo, Abarth, Fiat y Jeep), Nissan, Kia, Hyundai, Mazda, Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Renault, Toyota, Lexus, Mitsubishi, MG, Honda, Volvo, Polestar y Tesla, además de firmas asiáticas emergentes como DFSK, BYD, SWM, EVO, Omoda o Jaecoo.

Este refuerzo de marcas permite ofrecer una oferta más variada, tanto en el segmento tradicional como en vehículos electrificados, SUVs de última generación y otras propuestas adaptadas a distintos perfiles de comprador.

NOVEDADES

En esta edición, los visitantes podrán tener a su alcance los últimos lanzamientos del mercado, según han comunicado los propios expositores. Así, en el segmento de urbanos y compactos, destacan los modelos SEAT Ibiza y SEAT Arona, dos referentes en el segmento B por su versatilidad y tecnología. Kia aporta el Ceed y el XCeed, equilibrando confort, conectividad y eficiencia. Honda completa este grupo con el Jazz e:HEV, un urbano híbrido que combina practicidad y bajo consumo, y el Crosstar e:HEV, su versión crossover, orientada a un estilo más aventurero.

Dentro del segmento de SUV y todoterreno, la feria contará con un catálogo muy variado. Entre los SUV de nueva generación se encuentra el Kia Sportage, conocido por su versatilidad y tecnología, y el Nissan Qashqai e-Power, híbrido con propulsión eléctrica sin necesidad de enchufe. SWM estará presente con el G03F EDi, híbrido enchufable, y el G01 Pro, un crossover práctico.

Mientras, Mazda presentará el CX-5 de nueva generación, mejorado en confort, conectividad y dinámica, mientras que Lexus traerá el LBX, un SUV compacto premium. Honda exhibirá el HR-V y el ZR-V, así como el CR-V en sus versiones híbrida autorrecargable e híbrida-enchufable. Subaru estará presente con los modelos Crosstrek, Forester y Outback, así como con el Solterra, su SUV 100*% eléctrico.

Citroën mostrará el C5 Aircross, disponible en versiones híbrida, enchufable y eléctrica, mientras que Leapmotor presentará el B10 eléctrico; KGM llevará el Tívoli, un SUV compacto, y el Torres en sus versiones híbrida HEV y totalmente eléctrica EVX, mientras que Mitsubishi exhibirá el ASX, el Outlander PHEV y el Grandis.

Por su lado, en el segmento de berlinas y deportivos, Honda expondrá el Civic en su versión híbrida e:HEV y el Civic Type R, un deportivo de alto rendimiento. Alpine traerá los eléctricos deportivos A290 y A390. Mazda sumará su berlina eléctrica 6e y Toyota mostrará el C-HR +, versión totalmente eléctrica pensada para movilidad urbana. Kia también presentará el Niro en versiones híbrida y 100% eléctrica, reforzando la oferta de vehículos sostenibles en el segmento compacto y SUV.

VEHÍCULOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

Por primera vez, la feria estrenará un 'Foro de Vehículos Industriales y Comerciales', orientado a autónomos, pymes y profesionales que buscan furgonetas, furgones, pick-ups o vehículos industriales ligeros de hasta 3.500 kg. Así, por ejemplo, Citroën mostrará el Berlingo Combi Talla M, Dacia el Dokker Essentia 1.6 GLP, Fiat el Ducato Panorama Combi 9, Ford el Transit Connect L Kombi, Foton la pick-up Tunland V9 o Isuzu la N60BB+.

También destacará KGM con la Sports Musso Pro 4x4, Toyota la ProAce Electric, Kia el PV5 Cargo, Mercedes-Benz la Vito Tourer Pro Compacta, Nissan el Townstar Furgón, Opel el Combo Cargo, Peugeot el e-Expert, Renault el Master Combi 6, y Volkswagen el Crafter Furgón L3 H2, ofreciendo alternativas versátiles y eficientes adaptadas a distintos usos profesionales.

GASTRONOMÍA Y AMBIENTE PARA TODA LA FAMILIA

Este año, la feria introduce también el espacio Garaje Foodie: un área gastronómica con más de diez food-trucks que ofrecen desde hamburguesas gourmet hasta cocina internacional - tacos, burritos, parrilla argentina, pizzas artesanas, crepes, gofres, café de especialidad, entre otros. El área vendrá acompañada de una ambientación vintage con vehículos clásicos reconvertidos en puestos de restauración, proporcionando un entorno acogedor, divertido y visualmente atractivo.

La feria abrirá sus puertas el viernes 5 de diciembre y se celebrará hasta el lunes 8 de diciembre. El acceso será a través del Foro Centro de Feria Valencia, para acceder a los cuatro pabellones del Nivel 2 y el horario de apertura será entre las 11.00 y las 20.00 horas, salvo el día 8 de diciembre, que cerrará a las 18.00 horas.

El certamen, además, ha abierto ya el proceso de venta de entradas de manera online a través de la página web del evento. Unas entradas que tendrán un descuento de dos euros respecto al precio en taquilla y que permitirán acceder directamente a los pabellones.