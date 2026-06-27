La Feria de Julio inaugura su 155 edición con un gran espectáculo que revive el esplendor de la Belle Époque

Belle Époque - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de València viajará 155 años atrás el próximo miércoles 1 de julio, con motivo de la inauguración de la Gran Feria de València 2026, que ofrecerá el espectáculo 'Or, xata!', una creación original impulsada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones y la Concejalía de Fallas, que recuperará el esplendor de los primeros años de esta histórica celebración.

Así lo han explicado la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, y el concejal de Fallas, Santiago Ballester, quienes han subrayado que la apertura de la Gran Feria será "una combinación de música sinfónica en directo, patrimonio documental, escenografía digital y pirotecnia".

'Esta historia comienza hace 155 años...', así arrancará esta propuesta concebida expresamente para conmemorar el aniversario de la Feria y reivindicar el legado cultural de una celebración que nació en 1871 con vocación festiva, cultural y de proyección internacional.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado que "la inauguración de la Feria de Julio debía estar a la altura de una celebración con 155 años de historia". "Hemos querido mirar a nuestros orígenes para redescubrir una Feria que nació con vocación cultural, festiva y abierta al mundo. Será un espectáculo pensado para emocionar, sorprender y recordar por qué esta cita forma parte de la identidad de València", ha indicado.

El espectáculo estará dirigido musicalmente por Quique Montesinos, uno de los jóvenes directores de orquesta con mayor proyección de la Comunitat Valenciana, al frente de una formación sinfónica integrada por 65 músicos en directo. Montesinos fue el responsable de dirigir la primera banda sinfónica que actuó en el Roig Arena durante la Gala de Elección de Candidatas a Falleras Mayores de València de 2026.

UN VIAJE A LOS ORÍGENES DE LA FERIA DE JULIO

La plaza se transformará por una noche en una gran sala de cine y baile, inspirada en el desaparecido pabellón municipal de La Alameda. La puesta en escena recreará el ambiente de la Belle Époque valenciana, y recuperará algunos de los momentos más representativos de las primeras ediciones de la Feria de Julio.

Para ello se ha realizado un importante trabajo de documentación con la colaboración del Archivo Histórico Municipal, que ha facilitado fotografías, carteles y documentos originales de gran valor histórico. La dirección artística cuenta además con la participación del arquitecto y escenógrafo Nacho Fernández.

"Con este espectáculo queremos reivindicar la Feria de Julio como uno de los grandes acontecimientos culturales de la historia de València. Hemos construido una propuesta que combina patrimonio, música, tecnología y emoción para acercar al público el espíritu con el que nació la Feria en 1871 y recuperar el esplendor de aquellos primeros años", ha señalado Mónica Gil.

Por su parte, Quique Montesinos ha explicado que "con este espectáculo buscamos rescatar el esplendor de las grandes veladas del pabellón municipal de La Alameda". "Gracias a una cuidada selección musical y a la tecnología actual --ha enfatizado-- podremos viajar al siglo XIX mediante una propuesta creada específicamente para esta inauguración, con guion, estructura y puesta en escena completamente originales".

CARME JUAN DARÁ VIDA A UNA HORCHATERA DE 1871

La actriz y cantante valenciana Carme Juan será la encargada de conducir el espectáculo interpretando a una horchatera de finales del siglo XIX, un personaje cotidiano que actuará como hilo conductor del viaje por la historia de la Feria.

Conocida por el gran público por su trayectoria televisiva, la actriz se incorpora a una producción inédita, concebida expresamente para la inauguración de la Feria de Julio 2026.

DIEZ ESCENAS PARA REVIVIR LOS AÑOS DORADOS DE LA FERIA

A través de diez estampas, el espectáculo recorrerá algunos de los episodios más destacados de la historia de la Feria: el antiguo recinto ferial de la Alameda, las grandes noches de baile, el nacimiento de la Batalla de Flores, los cosos blanco, azul y rosa, las cabalgatas alegóricas, els Jocs Florals, el Certamen Internacional de Bandas de Música, la feria taurina o el impulso que comerciantes y empresarios dieron a la celebración tras la epidemia de cólera.

Fotografías históricas, ilustraciones, prensa de la época y referencias literarias como las de la novela de Vicente Blasco Ibáñez Arroz y tartana servirán de inspiración para una propuesta escénica que combinará proyecciones audiovisuales, interpretación musical en directo y recreación histórica.

El experto en indumentaria F. Xavier Rausell, responsable del vestuario, ha explicado que "se ha querido reflejar cómo la Feria de Julio se convirtió en uno de los grandes símbolos de la modernidad valenciana de finales del siglo XIX y principios del XX, recuperando su estética y su ambiente con el máximo rigor posible".

LA PÓLVORA PONDRÁ EL BROCHE DE ORO

El acto de inauguración concluirá con un espectáculo pirotécnico diseñado especialmente para la ocasión por Pirotecnia Peñarroja. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha subrayado que "la Feria de Julio no se entiende sin la pólvora".

"Hemos preparado un final que sorprenderá al público y que enlaza directamente con la historia de la propia Feria, porque los fuegos artificiales ya estuvieron presentes aquella noche del 22 de julio de 1871. Queremos que esa emoción vuelva a sentirse 155 años después", ha comentado.

El espectáculo pirotécnico envolverá la Plaza del Ayuntamiento y servirá como arranque oficial de la Feria de Julio 2026, recuperando una tradición que ya aparecía reflejada en los grabados y crónicas de la primera edición. "La inauguración reúne algunos de los elementos que mejor representan nuestras fiestas: música en directo, patrimonio, creatividad y pólvora. Es una forma de abrir la Feria mirando a nuestro pasado, pero con una puesta en escena plenamente contemporánea", ha añadido Ballester.

Con esta producción, realizada íntegramente con talento de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de València abrirá oficialmente una nueva edición de la Feria de Julio, una celebración que durante 26 días volverá a llenar la ciudad de cultura, música, espectáculos y tradiciones, y mantendrá vivo un legado festivo que forma parte de la historia de València desde hace más de siglo y medio.