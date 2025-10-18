La feria Utiel Gastronómica da la bienvenida a su XXVIII edición con un programa de actividades para todos - AYUNTAMIENTO DE UTIEL

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Utiel Gastronómica ha dado este viernes la bienvenida a su XXVIII edición con actividades para todos los públicos y la pasión por el sabor y las tradiciones culinarias como hilo conductor.

La directora general de Producción Agrícola y Ganadera ,Mª Ángeles Ramón-Llín, ha sido la encargada de inaugurar el evento, junto al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y la Reina de la Feria y Fiestas de Utiel 2025, Victoria Gabaldón.

Al acto también han asistido la subsecretaria de la Vicepresidencia Primera, Mª Luisa Mediavilla; la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, y el director general de Industria, Julio Delgado, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La directora general de Producción Agrícola ha destacado "el esfuerzo y la resiliencia de la población". También ha felicitado al consitorio y a las empresas participantes de los diferentes sectores agroalimentarios por "seguir manteniendo viva la feria y promover sus tradiciones y sello de identidad".

El primer edil ha agradecido "el respaldo de las diferentes áreas de la Generalitat Valenciana con la representación de las Consellerias de Agricultura, Industria y Servicios Sociales y el apoyo con proyectos de envergadura que se desarrollan de forma coordinada con el ayuntamiento".

Además, ha destacado "la evolución y superación de la feria", y ha invitado a vecinos y visitantes a "disfrutar de un fin de semana repleto de actos y con una amplia y diversa oferta gastronómica y lúdica".

En esta XXVIII edición participan un total de 33 expositores que harán las delicias de vecinos y visitantes con degustaciones tradicionales y gourmet. La feria puede visitarse en horario de 11.00 a 00.00 horas, y el programa incluye una "amplia" variedad de actividades paralelas en torno a la gastronomía y el ocio.

Tras el éxito de anteriores convocatorias, este año vuelven los concursos gastronómicos GastroChef Junior y Corte de Jamón Profesional & Amateur, así como las actividades paralelas como exhibiciones de showcooking con prestigiosos chefs, maridajes especiales, catas de vino comentadas y sesiones de música en directo.

Los asistentes podrán adquirir tickets con copa de vino, plato y una degustación de la asociación de amas de casa por cinco euros. También podrán deleitarse con la "amplia" oferta gastronómica que podrán abonar en cada estand.

Una muestra en la que "no podrán faltar clásicos de la tierra como el tradicional embutido, las tortas magras, el alajú y los vinos de calidad de la DO Utiel-Requena". "Un fin de semana intenso para compartir los placeres de los sabores de la tierra y experiencias enogastronómicas y lúdicas con vecinos y visitantes", han apuntado desde el consistorio.