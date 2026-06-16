Fermín Crespo deja el cargo de director general de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital

Archivo - Imagen de archivo de Fermín Crespo - CIUDAD DE LA LUZ - Archivo

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fermín Crespo Rodríguez ha dejado su cargo como director general de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), empresa pública de la Generalitat y de la que, a su vez, depende la Ciudad de la Luz de Alicante. Fue designado para desempeñar ese puesto en el ente por acuerdo del Consell del 18 de septiembre de 2023.

En una reciente publicación en su perfil de la red social LinkedIn, Crespo Rodríguez ha explicado que "ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más intensas, gratificantes y bonitas" de su carrera profesional.

"Me despido de la dirección de la empresa pública SPTD y muy especialmente de los estudios de cine Ciudad de la Luz, y lo hago con el corazón lleno de gratitud y la satisfacción del deber cumplido", ha indicado.

Además, ha indicado que cuando asumió "este gran reto" lo hizo con el "firme compromiso" de poner toda su "ilusión", su "experiencia" y el "conocimiento acumulado" a lo largo de su "trayectoria al servicio de este proyecto único, con el objetivo de hacerlo lo mejor posible y devolver estos estudios al lugar que se merecen".

"Mirando atrás, me siento profundamente orgulloso de lo que hemos conseguido. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo incondicional recibido por parte del Consell, de las instituciones, del sector y, sobre todo, de un equipo humano que ha trabajado de forma ejemplar. El talento, el esfuerzo diario y la entrega de la gran mayoría de profesionales han sido el verdadero motor de esta maquinaria", ha remarcado.

Crespo Rodríguez ha indicado que "los frutos de este trabajo conjunto hablan por sí solos", ya que se ha logrado "tener los estudios llenos durante todo el ejercicio con producciones de primer nivel internacional".

Asimismo, ha señalado que se cierra una etapa "con unos magníficos resultados económicos para la empresa" y que se ha consolidado "una excelente imagen y reputación dentro del sector cinematográfico global".

"Dejamos el proyecto preparado para el futuro, incluyendo el lanzamiento de nuestra nueva página web", ha manifestado el hasta ahora director general de SPTD, quien ha explicado que regresa a su "empresa de origen" y ha deseado "el mayor de los éxitos en todo lo que está por venir": "Estoy convencido de que las pantallas de todo el mundo seguirán brillando con la luz de estos estudios".