Fernando Saludes, presidente de Redit: "Es una infraestructura estratégica crítica de la Comunitat Valenciana"

El presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit), Fernando Saludes. - REDIT

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit), Fernando Saludes, ha destacado que, tras 25 años de trabajo conjunto con las empresas y las administraciones, la red se ha consolidado como "una infraestructura estratégica crítica de la Comunitat Valenciana" que acerca la innovación y los grandes programas nacionales y europeos a las pymes, y permite afrontar de forma colaborativa los retos tecnológicos del futuro.

En el 25 aniversario de Redit, Fernando Saludes ha explicado, en una entrevista a Europa Press, que la red surgió "casi por una evolución natural de los propios centros tecnológicos" de la Comunitat Valenciana, que fueron "pioneros a nivel nacional" hace casi 50 años, y atendían necesidades de sectores productivos concretos. A principios de los 2000, se constató que había que "vertebrarlos".

"Redit ha marcado el camino a otras redes a nivel nacional y a nivel internacional. Seguimos inspirando y colaborando. Es una red que surge de un ADN empresarial, donde los socios son las empresas y estas conforman los órganos de gobierno", ha indicado.

Saludes ha destacado como "rasgo muy diferencial" la "descentralización sectorial y geográfica" de Redit, y ha puesto en valor su "especial misión de atender a la pyme y micropyme, "trabajando con las grandes para traccionar, pero con mucha capilaridad del tejido productivo", de forma que estas empresas puedan acceder a la innovación aunque no dispongan de departamentos propios dedicados a ello.

Sobre la evolución de Redit en este cuarto de siglo, Saludes ha indicado que la red ha permitido "potenciar de una forma significativa la colaboración entre los centros y relacionarse de una forma ordenada con los agentes y las administraciones con las que hay que construir políticas de innovación e industriales".

Los centros tecnológicos nacen "para cubrir ese gap que existía entre una academia y un conocimiento académico excelente y la realidad empresarial, porque no había un puente entre ellos".

"GANAR ESCALA SOBRE LOS RETOS QUE MÁS NOS AFECTAN"

El presidente de Redit ha puesto el foco en cómo la red ha permitido abordar proyectos colaborativos "ganando escala sobre los retos que más nos afectan como sociedad", y que deben abordarse desde varios ámbitos.

Por ejemplo, han surgido iniciativas colaborativas como Redit Mobility, que es una alianza por la movilidad de los centros tecnológicos; Redit Ventures, que es un instrumento de impulso de nuevas spin-offs tecnológicas, o Redit Defensa, donde todos los centros que trabajan en tecnologías duales ponen en común sus capacidades.

"Los centros tecnológicos son auténticos santuarios de colaboración porque estamos empresas referentes en nuestros sectores, los sectores, los tecnólogos y la administración, participando en la visión estratégica y el despliegue de las distintas líneas que tienen que ayudar a las empresas", ha indicado.

Saludes ha indicado que Redit supone una "infraestructura estratégica" para la Comunitat Valencana, al proporcionar "una red de excelencia en tecnología e innovación" sobre el territorio que incluye "la primera red de laboratorios acreditados por ENAC en España". De ese modo, cubre necesidades tecnológicas de las empresas para las que, "si no, nos tendríamos que ir a un Silicon Valley o a una región alemana".

Además, los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana tienen "una gran capacidad de conectar con los grandes programas nacionales y europeos que movilizan fondos para la industria", ha destacado. Y esto resulta "fundamental porque uno de los principales problemas que tenemos las pymes es poder engancharnos a grandes programas, que muchas veces suelen acabar muy focalizados a grandes consorcios y a grandes empresas".

MÁS DE 1.600 PROYECTOS

Tras 25 años de trabajo conjunto como red, los centros tecnológicos de Redit han superado los 2.000 profesionales y la financiación basal de Ivace+i ha alcanzado los 40 millones de euros en ocho años.

Saludes ha expuesto que los centros de la red trabajaron con 14.871 empresas en 2025. "Casi el 50% de las empresas que trabajan con centros tecnológicos a nivel nacional lo hacen con centros de Redit", ha destacado. Junto a estas empresas, desarrollaron más de 1.600 proyectos de I+D+i, con unos ingresos conjuntos de los once institutos de más de 193,5 millones de euros.

UN IMPACTO EN EL PIB DE 775 MILLONES DE EUROS

En este marco, Saludes ha destacado que Redit ha sido "pionera en la medición del impacto de su actividad, tanto en términos económicos como sociales", de la mano del Ivace + i. Según un estudio realizado con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la contribución de esta red al PIB de la Comunitat Valenciana se sitúa en 775,5 millones de euros, junto a una recaudación fiscal de 346 millones de euros, y una generación de empleo de más de 16.000 puestos a tiempo completo.

Durante 2025, los institutos captaron 35 millones de euros de programas nacionales y europeos y ayudaron a sus empresas cliente a obtener más de 132 millones de euros para proyectos de innovación. En conjunto, la actividad permitió captar alrededor de 167 millones de euros para la Comunitat Valenciana.

REDIT SUMMIT

La sexta edición de la Redit Summit, celebrada a principios de octubre, se centró en la seguridad, la defensa y emergencias y el sector aeroespacial. Saludes ha explicado que los centros tecnológicos y las empresas con las que trabajan "llevan ya décadas trabajando" tecnologías duales que pueden tener aplicaciones civiles y militares. "No hablamos solamente de armamento, podemos hablar de logística, salud o materiales avanzados", ha apuntado.

Ante los retos geoestratégicos actuales, el presidente de Redit ha explicado que "los europeos tenemos que tomar las riendas para garantizar nuestra soberanía estratégica". Además, la Unión Europea está dedicando una parte "muy importante" de su presupuesto a estos ámbitos.

Saludes ha puesto como ejemplo el desarrollo de nuevos materiales, la ciberseguridad, el despliegue logístico e incluso soluciones de conservación de órganos para su transporte en caso de accidentes. Redit Summit sirvió para presentar de la mano de empresa proyectos que anticipan riesgos y mejoran la prevención en emergencias, con soluciones para garantizar agua potable, optimizar los recursos hospitalarios y aliviar el esfuerzo físico ante condiciones exigentes.

Preguntado por los principales retos de Redit para los próximos años, ha destacado que la red ha conseguido la "madurez" tras más de dos décadas y tiene "estabilidad". "Yo creo que todo el espectro político ya tiene perfectamente claro que una red como Redit es una infraestructura estratégica crítica de la Comunitat Valenciana y a nivel nacional los centros tecnológicos españoles también lo son".

"El modelo de éxito no son los centros tecnológicos, es el tándem que forman los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana con el Ivace + i", ha resaltado. Así, ha señalado como reto el "seguir potenciando más la colaboración para poder escalar en proyectos de mayor envergadura", y hacerlo "independientemente del signo político, sin complejos, con una visión a largo plazo, un incremento sostenido de apoyo presupuestario y de recursos".