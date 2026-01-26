Fernandocosta, Alcalá Norte y Sharif & Rapsusklei, entre las nuevas confirmaciones del Pirata Beach Fest

Archivo - Alcalá Norte. ARCHIVO. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fernandocosta, Alcalá Norte, Sharif & Rapsusklei, Alberto Gambino, Attica y Holistiks integran la nueva tanda de confirmaciones del Pirata Beach Fest, que celebrará su octava edición durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio, en el Polígono Benieto de Gandia (Valencia).

Entre los anuncios de este lunes, destaca la presencia del "icónico" rapero ibicenco-granadino Fernandocosta, que llega al Pirata Beach Fest con su estilo auténtico, crudo y fuertemente enraizado, ese mismo que lo ha llevado a ser uno de los máximo referentes del sonido urbano en España.

Además, la banda madrileña de pop-rock Alcalá Norte, considerada como la última gran sensación indie patria y su "sonido cañón"; Rapsusklei y Sharif que, tras toda una vida de amistad y versos, ahora unen fuerza y talento para ofrecernos en un mismo show la energía, la belleza y el compromiso que los ha definido, por separado, durante sus carreras.

Finalmente, Alberto Gambino, veteranía y maestría, a partes iguales, desde Manises al servicio del mejor rap fiestero y descarado; el funk-rock-rap de, los también valencianos, Holistiks con su apabullante directo y Attica --también originales de 'la terreta'-- con su vibrante y contagioso rock-pop-metal alternativo que es pura diversion a pie de escenario.

Estos últimos nombres se suman a las más de 40 propuestas ya descubiertas en su tercer avance de cartel donde figuran La Gossa Sorda, La Fúmiga, Molotov, Figa Flawas, La Pegatina, Evaristo, Hoke, Lia Kali, The Tyets, Yung Beef, Buhos, Non Servium, Mägo de Oz y de Sanguijuelas del Guadiana.