Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres por la "deriva poco respetuosa" del Consell con el valenciano

Comunica su decisión en una carta a Mazón: "No es posible disociar las letras valencianas de la lengua que le da sentido"

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor valenciano Ferran Torrent ha remitido una carta al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la que le anuncia su renuncia al Premi de les Lletres Valencianes por la "deriva poco respetuosa" del Consell con el valenciano.

En la misiva, el autor de obras como 'Gràcies per la propina' recuerda que el 8 de octubre del año pasado, en la ciudad de Alicante, se le entregó el galardón, que aceptó porque la persona que se lo comunicó, Miquel Nadal, que es director general de Cultura, "humana e intelectualmente" le merece "todos los respetos". Y también, añade, "porque entonces todavía quería creer que el reconocimiento formaba parte de una cierta normalidad política y cultural que, a pesar de los avatares, podía mantener viva una dignidad institucional".

"Hoy, sin embargo, ante la deriva que ha tomado el Consell --una deriva académica e institucional cada vez más poco respetuosa con el valenciano, con su presencia pública y con su valor como lengua de cultura--, me veo obligado a renunciar al galardón", justifica.

"Lo hago --continúa-- desde el respeto personal, pero también desde la convicción de que la lengua no puede ser relegada ni sometida a silencios burocráticos o a criterios políticos que desnaturalizan el papel central en nuestra identidad colectiva. No es posible disociar las letras valencianas de la lengua que le da sentido".

"SE LO LLEVÓ LA BARRANCADA"

Añade que el diploma que le entregó Mazón "se lo llevó la barrancada". "Y, quizás, aquel presagio fue suficiente: probablemente, ya sabía el agua desatada que el premio era papel mojado", finaliza el autor.

El escritor y periodista Ferran Torrent (Sedaví, 1971) tiene una larga trayectoria literaria en la que figuran distinciones como el Premi Sant Jordi o la de finalista del Planeta.