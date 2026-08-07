Ferran Torres, recibido con un baño de masas en su pueblo: "Allá donde voy siempre digo que soy de Foios"

El jugador asegura que no estaba nervioso antes de la final del Mundial, pero sí tenía "el feeling de que iba a ser el protagonista"



FOIOS (VALENCIA), 7 (EUROPA PRESS)

El futbolista valenciano Ferran Torres ha sido recibido este viernes por la tarde en su pueblo, Foios, con un baño de masas para celebrar su papel decisivo en la final del Mundial de fútbol al marcar el gol que dio la victoria a España frente a Argentina.

"Quiero muchísimo a mi pueblo. Allá donde voy siempre digo que soy de Foios. Si 'foiero' siempre. La verdad es que me hace sentir muy orgulloso", ha manifestado el jugador en una charla tras subir al escenario y recibir una fuerte ovación por parte del público congregado en el recinto al aire libre habilitado por el Ayuntamiento.

Ferran Torres, que este mismo viernes ha sido nombrado embajador e imagen internacional de la Comunitat Valenciana, se ha dirigido a sus vecinos, en valenciano, y ha afirmado que "Foios es el pueblo perfecto" porque siempre que ha llevado a gente allí han estado "encantados". "Para mí es un honor volver aquí siempre que puedo; con la agenda que tengo es difícil, pero siempre es un honor tener a la gente de aquí", ha añadido.

Durante el homenaje, al que han acudido su familia y sus amigos, se ha proyectado de nuevo el gol que marcó ante Argentina. Ferran Torres ha asegurado que antes del último partido del Mundial no estaba nervioso, pero sí tenía "el feeling de que iba a ser el protagonista de la final".

"A día de hoy, ni yo ni todo el equipo somos conscientes de lo que hemos conseguido, de la alegría que hemos aportado al país", ha aseverado, y ha recordado que disfrutó de la final "como un niño" y que, desde entonces, ha vuelto a ver el gol "muchísimas veces".

A lo largo de la charla, conducida por el periodista Manolo Mas, el futbolista ha recordado que estudió en el instituto de Foios, al tiempo que ha destacado que actualmente tiene en marcha el proyecto Campus Ferran Torres en el polideportivo municipal, que "cada año se supera".

También ha comparado el partido del pasado 19 de julio con la final del Mundial de 2012. Ferran Torres ha asegurado que ahora entiende las palabras que dijo Iniesta sobre que "el mundo se le paró" justo antes de marcar el tanto decisivo: "Por un momento sentí que estábamos el balón y yo solos, sentí una fuerza que no había sentido antes".

"UN GOL DE TODO UN PAÍS"

Y ha proclamado: "Fue un gol de todo un país, la ilusión de todo un país. Siempre he dicho que soy valenciano y español y, como futbolistas, creo que somos afortunados porque hemos conseguido unir a todo un país durante 50 días: todos teníamos ilusión de ganar el Mundial y eso es algo que no tiene precio".

Posteriormente, Ferran Torres ha bajado del escenario para saludar a su abuela y a su abuelo, que lo han ensalzado como "'molt bon xiquet' y "'molt treballador'".

El acto de homenaje ha concluido con una foto de familia con integrantes de la corporación municipal, entre ellos el alcalde, Sergi Ruiz i Alonso, y la edil de Deportes, Emma Garcia, y una actuación del grupo valenciano Bombai, cuyos miembros, según han recordado, tienen desde hace años una amistad muy especial con el deportista.

Tras su llegada sobre las 18.35 horas, el jugador del FC Barcelona ha sido recibido por el público con una ola con confeti de color amarillo y rojo, con un recinto a rebosar de aficionados y también con gente contemplando el homenaje desde los balcones de sus pisos.

El público ha comenzado a entrar en el recinto habilitado en el aparcamiento del Sector Sud puntualmente a partir de las 17.30 horas. Los asistentes, muchos de ellos ataviados con camisetas de 'La Roja' y también del Valencia CF y del Barcelona con el dorsal de Ferran, han desafiado al intenso calor --se han visto muchos paraguas para intentar defenderse de las altas temperaturas-- con la ilusión de ver a su ídolo. Durante la espera, amenizada con música por un dj, no han dejado de corear el nombre del 'héroe' de la final.

PANCARTAS, MÁSCARAS Y CAMISETAS

Entre los fans ha habido predominio de gente joven y también una gran presencia de niños acompañados por sus padres y madres. Muchos de ellos han exhibido pancartas en las que aseguran que su "mayor ilusión" es que el goleador les firme su camiseta o que "de mayores" quieren ser como Ferran, mientras otros incluso se han puesto una máscara de un tiburón en alusión al mote con el que se conoce al jugador.

Igualmente, se han acercado a homenajear al deportista vecinos de la localidad y de otros municipios cercanos que confiesan que, aunque no son hinchas de ningún equipo, han seguido los partidos del Mundial para ver a su vecino.

Al finalizar la charla, la fiesta ha continuado en Foios con música pinchada por un dj, mientras Ferran Torres ha salido por detrás del escenario y se ha acercado a dedicar autógrafos a varios aficionados.