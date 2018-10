Ferri: "Me gustaría que hubiera un sorpasso (al PSPV), veo a Mónica Oltra de presidenta y un Botànic renovado"

Publicado 16/06/2018 11:34:51 CET

Sobre las críticas a la vestimenta amarilla de Marco en À Punt: "No es una cuestión de independentismo, es un color que está de moda"

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, asegura que le gustaría que en las elecciones autonómicas de 2019 se produjera un 'sorpasso' de Compromís al PSPV porque eso significaría que la coalición podría ostentar la presidencia de la Generalitat y demostraría que la ciudadanía valora sus políticas: "Yo veo a Mónica Oltra de presidenta y veo un Botànic renovado".

Así se ha pronunciado Ferri en una entrevista concedida a Europa Press en la que valora "muy positivamente" el trabajo realizado por el Consell de PSPV y Compromís desde 2015, que ha demostrado que "un gobierno de coalición puede ser estable y, además, sacar adelante una barbaridad de materia legislativa y de reformas" con el apoyo externo de Podemos.

También ha resaltado el cambio de imagen del gobierno valenciano, que esta semana se ha visto en "dos fotos muy concretas", por un lado la sentencia de la trama Gürtel valenciana y por otro el ofrecimiento a acoger a los pasajeros del Aquarius, "abandonados por Europa" en el Mediterráneo.

A la hora de hacer balance de estos tres años, el síndic de Compromís ha explicado que esta legislatura ha sido la de "taponar la hemorragia" y "paralizar las consecuencias de las nefastas políticas de los gobiernos anteriores" pero al Botànic le faltan "cuatro años más, al menos, para comenzar a transformar" y "hacer cosas que mejorarán" la Comunitat.

"Espero, estoy seguro de que volveremos a estar cuatro años más porque aún nos quedan muchas cosas por hacer", ha resaltado, para agregar acto seguido que "sería un fracaso que el PP volviera" a gobernar "no se pueden dejar las instituciones en manos de un partido como el PP que las ha utilizado para el beneficio propio" ni tampoco dejarlas a "aquellos que antes eran del PP y ahora se han cambiado de chaqueta".

Sobre los mensajes del PP alertando del nacionalismo de Compromís, Ferri ha criticado ese intento de "agitar fantasmas del pasado que solo dividen al pueblo valenciano", que "ya los ha superado".

Tampoco cree que vaya a afectar a Compromís la investigación judicial sobre la presunta financiación irregular del Bloc en 2007 porque, pese a que "el PP va a usar eso y repetir siempre que pueda ese todos somos iguales", es "muy fácil diferenciarse" y demostrar que se ha actuado de manera diferente y se trata de un problema basado en que no estaba "bien hecha la contabilidad".

"Ellos mienten y exageran reiteradamente sobre esta cuestión, con un totum revolutum de intentar mezclar muchas cosas y comparar la Gürtel con esto es complicado porque el Bloc en ese momento no tenía ningún poder institucional".

LA CORDIALIDAD EN EL BOTÀNIC "SEGUIRÁ EXISTIENDO"

A un año de los comicios, Ferri admite que los distintos grupos intentarán "visualizar más" los matices que los diferencian, dentro del progresismo, y arrogarse la "paternidad y maternidad de las políticas". "Veremos más diferencias, eso es normal porque entramos en una competición entre partidos políticos", ha señalado, aunque ha agregado que se mantendrá "el buen hacer y la cordialidad que ha existido hasta ahora".

Está "totalmente convencido de que ese gobierno de coalición que ha funcionado muy bien hasta ahora continuará haciéndolo", aunque hay "anécdotas" que "continuarán pasando", refiriéndose al malestar de la vicepresidenta, Mónica Oltra, al no ser informada directamente por el presidente, Ximo Puig, del nombramiento de Ana Barceló como consellera de Sanidad.

Sobre Podemos, ha incidido en que apuesta por ir por separado a las elecciones porque tienen "matices" que les diferencian y cada partido debe mostrarlos: "Lo que planteo es que nos presentemos a las elecciones mostrando cada uno su diversidad y que la ciudadanía elija qué opciones les parecen mejor, es positivo que nos presentemos en esa pluralidad, será más favorable; de momento nadie dentro de Compromís me ha contradicho que vayamos por separado, y después, si hay que hacer un gobierno de coalición, se hace".

Si la aritmética lo permite, ha aseverado Ferri, le gustaría que Podemos formara parte del Gobierno" ya que "daría más estabilidad" que asumiera esa "gran responsabilidad" que en 2015 aceptaron PSPV y Compromís.

También confía en que haya acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2019 porque "como el Botànic va a continuar" hay que "preparar muy bien el año que viene y no encontrarse con un presupuesto congelado para todo el año". "Tendremos que hacer el esfuerzo todos, también Podemos", ha dicho.

COMPROMÍS, "GARANTÍA DE REIVINDICACIÓN"

Respecto al cambio de gobierno y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, Ferri ha afirmado que su papel seguirá siendo reivindicativo "gobierne quien gobierne en Madrid" y ha agregado que "la única garantía de que el gobierno valenciano y los valencianos sean reivindicativos ante Madrid, gobierne quien gobierne, es que Compromís esté ahí".

Ha incidido en la necesidad de conseguir una financiación justa "y no tener que estar pendiente de las migajas que llegan desde Madrid, y a veces ni siquiera eso", y ha indicado que hasta que se cambie el modelo "se pueden hacer muchas cosas" como atender la reivindicación valenciana de déficit asimétrico o que el Estado asuma la deuda histórica simplemente "cambiando esa deuda de una cuenta a otra", lo que liberaría a la Generalitat en el pago de intereses.

"ESTARÉ DONDE EL PARTIDO ME DIGA"

Sobre su futuro, ha asegurado que está "muy contento" como síndic y aún queda un año, por lo que aún no quiere pensar en lo que vendrá, pero estará donde el partido le diga. "Me veo volviendo a ser síndic y me veo de muchas otras cosas, pero no quiero pensar en eso ahora mismo porque tengo muchas cosas en la cabeza y eso aún me genera más distorsión; me he marcado un tiempo más largo para tomar esa decisión, no será ahora mismo", ha dicho.

Ha admitido que la polémica sobre el cobro del kilometraje fue un momento "duro" para él pero también de "bastante tranquilidad porque es muy explicable": "Si alguna vez alguien quiere saber cuál es la vida de un síndic o un diputado le invito a que venga conmigo una semana y vea cuál es la vida y si considera que se puede ejercer este cargo yendo y viniendo todos los días al pueblo".

EL AMARILLO "ESTÁ DE MODA"

Por otra parte, preguntado por el inicio de las emisiones de la televisión À Punt y las críticas al hecho de que la directora, Empar Marco, apareciera vestida de amarillo, ha señalado que "si el nivel de crítica es ese, quiere decir que lo estamos haciendo muy bien, que la tele ha sido un éxito, como lo ha sido".

"No es una cuestión de independentismo catalán, es un color que está de moda", ha incidido, para señalar que si el PP viste de amarillo puede hacerlo pero "si eres de izquierdas o progresista no puedes", algo que le parece "una animalada". Por ello, ha agregado, "si las críticas están basadas en animaladas, bienvenidas sean, porque quiere decir que el resto está muy bien".