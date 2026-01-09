La Festa de la Infantesa renuncia a celebrar las Magues de Gener por el contexto político y los intentos de "censura"

Magas de Gener 2026 - ESCOLA VALENCIANA

VALENCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Festa de la Infantesa ha anunciado este viernes que no celebrará este año la Cabalgata de las Magues de Gener en las calles de València por el "contexto político actual", el "posicionamiento político" del Ayuntamiento y la "falta de garantías para desarrollar el acontecimiento con normalidad". "Esto no es un adiós, sino una pequeña pausa para cuidarnos y cuidar el proyecto", ha avanzado la entidad que organiza la fiesta.

La organización ha informado que el fondo económico de que disponen -gracias a donativos para la fiesta- se destinará para la infancia de Palestina. Cristina Escrivà, una de las principales impulsoras del proyecto y Maga en la pasada edición, ha realizado un balance de los diez años de la fiesta y ha explicado que la decisión actual "no es deseada", sino "consecuencia directa de un contexto institucional hostil que ya ha comportado censura y obstáculos reiterados en ediciones anteriores".

Además, ha calificado de "vergonzoso" lo que continúa pasando en Palestina y ha recalcado que las Magues "no son ajenas al dolor por la infancia de Gaza", una idea compartida por todo el colectivo vinculado a la Cabalgata. Así mismo, ha anunciado que tres Magues de Gener serán este año las pregoneras del Carnaval de Russafa.

Beatriu Cardona, también Maga en ediciones anteriores, ha remarcado el "carácter colectivo y comunitario" de la cabalgata: "Son una celebración construida por centenares de personas voluntarias, entidades culturales y familias", de las que asegura que "volverán a llenar las calles porque la ciudadanía está con nosotros, y, sobre todo, porque las niñas y los niños merecen una fiesta como la nuestra, que celebra la libertad, la igualdad y la fraternidad-sororidad".

En la misma línea, Eva Salvador, portavoz de la edición de 2025, celebrada en Catarroja para llevar alegría a la infancia "golpeada por la dana, ha recordado que la Cabalgata forma parte de un proyecto "más amplio": "La Festa de la Infantesa es una propuesta educativa, laica, feminista e inclusiva, que defiende valores democráticos y de paz. Renunciar este año es doloroso, pero también coherente con estos valores", ha sostenido.

Según Salvador, "después de haber sido declarada fiesta tradicional por el mismo consistorio, la Cabalgata ha sufrido una censura y una falta de apoyo injustificable ".

Por parte del comité de gestión y de la Asamblea de la Festa de la Infantesa, Àngel González ha expresado la necesidad de situar a las Magues de Gener "dentro de un marco más amplio de movilización cívica y compromiso social, en un momento especialmente delicado para los derechos humanos y las libertades democráticas".

"Lejos de ser una renuncia, esta opción es una reafirmación de principios. Ante los intentos de invisivilización, censura o banalización de las expresiones culturales comprometidas, apostamos para integrar fuerzas en la multitud de iniciativas públicas que, estos días, levantan la voz en defensa de la igualdad, la justicia social, la libertad de expresión y la dignidad colectiva".

Víctor Benavides, organizador desde los inicios del proyecto, ha recordado que en más de diez años las Magues han superado situaciones "muy difíciles" -como la pandemia o la "denegación de permisos" por parte del Ayuntamiento de València gobernado por María José Català-, "pero nunca una voluntad política tan clara de arrinconar la cultura popular, la lengua propia y los valores democráticos".

Según ha afirmado, "arrinconar el valenciano y las tradiciones valencianas es arrinconar la gente, y ninguna ciudad puede crecer de espaldas a su ciudadanía, a su historia y a sus valores". "Sin las Magues, se empobrece la ciudad entera", ha sentenciado. Para Benavides, "si a una institución le da miedo una fiesta infantil que habla de paz, igualdad y libertad, tenemos un grave problema".

En un acto celebrado este viernes, han participado algunas Magues de ediciones anteriores y algunos de los voluntarios y voluntarias que participan cada año como muixerangues, dolçaines, gigantes y cabuzudos, batucadas, grupos de danzas y animación o de canto.

Una actuación del Cor Dona Veu, junto con la cantante Salma Alhakim, ha interpretado canciones populares palestinas dedicadas a la infancia víctima del genocidio.