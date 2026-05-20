El Festival 10 Sentidos revisa en el CCCC la 'Medea' de Eurípides con el estreno de 'Amor de madre'

‘Amor De Madre’ - GVA

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València acoge el estreno de 'Amor de madre', una revisión teatral de la 'Medea' de Eurípides, dentro del Festival 10 Sentidos.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana renueva un año más su apoyo al certamen como "plataforma de promoción de artistas valencianos y de las artes vivas en València, incorporándolo a su programación cultural gratuita y para todos los públicos".

Así, el Centre del Carme acogerá los días 21 y 22 de mayo actuaciones gratuitas de danza contemporánea, teatro y actividades participativas en el marco del Festival 10 Sentidos.

Entre las propuestas destaca el estreno absoluto de la obra 'Amor de madre', de la artista multidisciplinar y dramaturga Arantxa Cortés. La pieza, que se podrá ver el viernes 22 de mayo, a las 20.00 horas, es una producción propia encargada por el festival a la artista. La obra es una revisión de la pieza teatral 'Medea', de Eurípides, en la que Cortés habla del cambio climático a través de su protagonista. Medea se desprende de su etiqueta de tirana para encarnar la 'ecoansiedad' y el miedo al mañana.

El mito se funde con la realidad de una Medea enfrentada a sus debates internos, que busca una respuesta ante un horizonte devastado. Es una oda a la responsabilidad intergeneracional y un cuestionamiento radical sobre la esperanza en un entorno que se vuelve inhabitable.

Bajo el lema 'Naturaleza viva Vol_02', el festival de las artes escénicas, plásticas, literarias, audiovisuales, performáticas, y didácticas, entre otras, celebra su 15º aniversario poniendo el foco en la emergencia climática y en el compromiso de hacer de las artes el catalizador de la acción social.

El programa arranca en el Centre del Carme el jueves 21 de mayo a las 19.00 horas con 'Gymkhana', una propuesta performática de la artista y mediadora Aurora Diago.

El jardín del claustro renacentista sirve de escenario de este dispositivo de mediación participativo que explora desde el humor los conflictos cotidianos entre las personas que cuidan y las cuidadas. A partir de una serie de instrucciones sencillas transmitidas a través de tarjetas con texto y auriculares, cada participante se mete en un juego colectivo de imaginación e interacciones improvisadas cuyo objetivo último es el de experimentar conflictos cotidianos en clave de humor que activen procesos empáticos.

"EJERCICIO DE ECOLOGÍA DEL PENSAMIENTO"

Esta actividad, que requiere inscripción previa, es un "ejercicio de ecología del pensamiento", donde el rastro de una pista nos lleva directamente a la responsabilidad que tenemos con el mundo que habitamos.

El viernes 22, a las 19.30 horas, la danza contemporánea toma el Centre del Carme en 'Brotes de Siam', del Colectivo Sin Par. Una intervención 'site-specific' que nace de la investigación sobre la conexión y la dualidad, para adaptarse a la arquitectura y la botánica del jardín del antiguo convento del Carmen.

Las bailarinas Lara Miso y Wilma Puentes establecen un diálogo físico con las plantas y la piedra del claustro en una coreografía que explora la idea de dos seres que comparten un mismo origen o destino, construyendo un relato sobre la necesidad del otro para subsistir y la belleza de la vulnerabilidad compartida. La propuesta es una metáfora de la interdependencia biológica que rige nuestros ecosistemas. Cerrará la jornada 'Amor de madre', a las 20.00 horas.