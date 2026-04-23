El Festival 10 Sentidos "viaja al cosmos" con la música de 'Interstellar'

Archivo - Un fotograma de la película 'Interstellar'. - UCO/INTERSTELLAR - Archivo

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival 10 Sentidos de València programa, el próximo 16 de mayo a las 11.30h en el Palau de la Música de València, un concierto que "viaja al cosmos" con la música de 'Interstellar'. El recital forma parte del ciclo de órgano a cargo de Roger Sayer, el virtuoso cuya técnica dio vida a la banda sonora de la película Interstellar de Christopher Nolan.

El certamen, que celebra su 15º aniversario, inclye esta cita con el lema 'Naturaleza Vol. 02'. Utiliza la partitura de Hans Zimmer como "un vehículo para el debate urgente sobre la sostenibilidad y el colapso ecológico". La música de 'Interstellar' "no es solo una pieza cinematográfica; es un réquiem por una Tierra agotada y un himno de esperanza hacia lo desconocido", explica la organización en un comunicado.

El concierto invita a una "escucha profunda" en un contexto donde el cambio climático y la erosión de la biodiversidad ya no son ciencia ficción. A través de acordes minimalistas y crescendos abrumadores, Sayer guiará al público por una travesía auditiva que cuestiona si nuestro destino es abandonar el hogar o luchar por su salvación.

"Con esta propuesta buscamos que la música actúe como un puente entre la ciencia y el humanismo. Queremos que el espectador se pregunte qué queda de nosotros cuando el entorno se desmorona; es un recordatorio de que nuestra relación con la naturaleza no es técnica, sino profundamente emocional y ética" destaca Meritxell Barberá, directora artística del Festival 10 Sentidos.

Como preámbulo a esta inmersión sonora, a las 10:30h la Sala Iturbi acogerá un encuentro para contextualizar la magnitud de la obra. La sesión contará con la participación de Celia Cuenca, docente e investigadora especializada en el diseño de producción del cine contemporáneo.

Cuenca, quien compagina su labor académica con una sólida trayectoria como directora de arte y diseñadora gráfica en el ámbito audiovisual, aportará una visión técnica y estética sobre cómo se construye el universo visual de Nolan.

La entrevista estará conducida por Alexia Guillot y Adriana Cabeza, las voces detrás de Las Entendidas. Reconocidas por su labor como podcasters, críticas y coordinadoras del ciclo de cine del IVAM, dialogarán con Cuenca para desgranar las claves artísticas, científicas y emocionales de Interstellar.

Roger Sayer no es solo un intérprete, sino el colaborador esencial que ayudó a dar forma a la identidad sonora de Interstellar. Como organista titular en la grabación original de la banda sonora en Temple Church (Londres), Sayer trabajó codo con codo con Hans Zimmer y el director Christopher Nolan para transformar el órgano en el corazón palpitante de la película.

"Su virtuosismo permite que el instrumento respire, pasando de susurros casi imperceptibles que evocan la soledad del vacío espacial, a una potencia atronadora que representa la magnitud de los agujeros negros", concluyen.