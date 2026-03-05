El festival Abril en Danza se prepara para celebrar 15 años con "novedades"

Cartel del festival Abril en Danza - ABRIL EN DANZA

La edición número 15 del festival Abril en Danza, que dirige la coreógrafa y bailarina Asun Noales, se celebrará del 20 de abril al 3 de mayo de 2026 en Elche, Alicante y Murcia. La efeméride se conmemorará con "novedades".

Bajo el lema 'Resistencia', volverá a Elche, Alicante y Murcia con una "nutrida programación de espectáculos y otras actividades en los espacios culturales más relevantes" de las tres sedes, según un comunicado de la organización del evento.

En palabras de Noales, "la danza es resistencia por naturaleza". "Resistir no es quedarse quieto, es moverse con conciencia y creer que el movimiento y el cuerpo pueden transformar el mundo. Este año celebramos la 15 edición de Abril en Danza. 15 años programando, creando, acompañando. 15 años creyendo en la danza como espacio de encuentro, pensamiento y transformación social", ha agregado.

L'Escorxador CCC y el Gran Teatre volverán a acoger gran parte de la actividad en Elche. En Alicante, serán espacios el CC Las Cigarreras, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el Teatre Arniches, el Teatro Principal de Alicante, el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert (IAC) y, como incorporaciones colaboradoras, Casa Mediterráneo y Soda Bar. En Murcia, el festival regresará, a entre otros puntos, al Teatro Circo, al Centro Párraga o al Conservatorio Profesional de Danza. El programa 'En calle' volverá a las tres sedes.

Los organizadores del evento han resaltado que Abril en Danza "sigue creciendo bajo la dirección de la ilicitana Asun Noales, quien lo puso en marcha en el año 2012 con el objetivo de crear nuevos públicos y promocionar la práctica de la danza a todos los niveles, a partir de un acuerdo entre la compañía OtraDanza y el Ayuntamiento de Elche para organizar una serie de eventos en torno al Día Internacional de la Danza".

"En estos 15 años de trayectoria, se ha consolidado como uno de los eventos de referencia para la danza a nivel estatal, creciendo edición a edición y sumando apoyos de numerosas instituciones como el Ayuntamiento de Alicante, el Institut Valencià de Cultura, el Teatro Principal de Alicante y más recientemente el Ayuntamiento y la Región de Murcia, la Diputación de Alicante o Casa Mediterráneo", han destacado.

ALGUNAS PROPUESTAS

Próximamente, se presentará el programa completo y detallado con todas las actividades previstas, aunque ya es posible adquirir las entradas para algunos de los espectáculos de los espacios que ya han hecho pública la programación para los próximos meses.

Es el caso de 'La quijá', de Paloma Muñoz y Siberia Danza, en el Teatro Principal de Alicante, o 'El oso', de Cía Marroch, en el Teatro Circo, y 'La mecànica de l'infortuni', en el Auditorio Municipal de Algezares, en Murcia.