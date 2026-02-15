El Festival Antonio Ferrandis reconoce la trayectoria de Alberto San Juan: "Me considero un actor del montón"

EL FESTIVAL ANTONIO FERRANDIS RECONOCE LA TRAYECTORIA DE ALBERTO SAN JUAN - FESTIVAL ANTONIO FERRANDIS

VALÈNCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre acogió este sábado la Gala de Entrega de Premios del Festival de Cine Antonio Ferrandis, que puso fin a la 11ª edición de un certamen que se ha convertido en un "referente" del audiovisual valenciano y nacional. Durante la ceremonia, se premió al actor Alberto San Juan por sus 30 años de trayectoria en el mundo del cine, el teatro y la televisión.

Con la bienvenida del alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, dio comienzo un evento conducido por los periodistas Elena Riego y Víctor Vidal, quienes destacaron "la importancia del séptimo arte en la ciudad", impulsada por la presencia de los cines Kinépolis, ha informado el festival en un comunicado.

Tras un repaso a los preestrenos celebrados durante el último año y a las "grandes figuras" que visitaron Paterna, llegó la entrega de premios de la Sección Oficial de cortometrajes, que en esta edición ha recibido un total de 230 trabajos presentados.

El galardón a la Mejor Dirección Joven recayó en 'El último huésped', de Nazim Galoul, mientras que 'El revisor', de Jandro, obtuvo el premio a Mejor Ficción. Durante su intervención, el director valenciano aprovechó para reivindicar "la complejidad del proceso de producción cinematográfica y la necesidad de facilitar el acceso a ayudas en el sector".

Después de ser anunciados como ganadores, ambos cortometrajes fueron proyectados y recibieron la ovación del público. El momento "más esperado" de la gala llegó con la entrega del Premio Antonio Ferrandis al actor Alberto San Juan, en reconocimiento a sus 30 años de trayectoria en el mundo del cine, el teatro y la televisión.

"ME VEO COMO UNO MÁS DEL PELOTÓN"

El intérprete madrileño, ganador de dos Goya, destacó emocionado que se trataba del "primer galardón al que recibía por el conjunto de su trayectoria" y declaró que "me considero un actor del montón con muchísima fortuna, probablemente inmerecida, no como algo negativo, sino que simplemente me veo como uno más del pelotón".

"En mi vida he sido bastante cobardica y me alegra no haberlo sido en la ocasión en la que casi decido no ser actor", contó y añadió que "me parecía que no valía para eso pero aquella vez escogí el deseo frente al miedo".

A modo de cierre, San Juan quiso dedicar unas palabras de homenaje a la profesión y puso en valor el momento que vive la industria: "Es maravilloso contar historias, estamos en un momento excelente en el cine español, y en parte también es por las políticas de discriminación positiva que han permitido que haya más mujeres haciendo películas".

Con esta gala, el Festival de Paterna baja el telón tras diez días que han "vuelto a demostrar la gran pasión de la ciudad por el arte cinematográfico", han destacado desde la organización.