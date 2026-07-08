El festival Blackworks anuncia su cancelación en Sagunt y el reembolso del importe de las entradas

Imagen de archivo de un evento Blackworks - BLACKWORKS

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización del festival Blackworks Open Air Valencia, que estaba previsto para los próximos 11 y 12 de julio en Sagunt (Valencia), ha anunciado este miércoles la cancelación del evento.

Los responsables de la cita de música electrónica señalan que todos los poseedores de entradas recibirán un reembolso completo en un plazo de 14 días hábiles de forma automática. La devolución, por tanto, se procesará directamente en el mismo método de pago con el que se adquirió.

El cartel estaba integrado por artistas como BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface; Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero o Zapravka.

Las labores del montaje de este festival habían sido paralizadas por la Policía Local al no constarle al Ayuntamiento saguntino la autorización de la Generalitat --ya que los terrenos donde iba a desarrollarse son de su propiedad-- ni haberse solicitado al consistorio la necesaria licencia para poder llevar a cabo la cita musical.

En el comunicado que ha distribuido la organización en redes sociales, se alega que "las temperaturas extremas registradas estos días en la Comunidad Valenciana y tras recibir las alertas de riesgo alto para la salud, durante los días de montaje, nos han obligado a parar los trabajos".

"Este parón, por motivos de fuerza mayor, totalmente ajenos a nosotros, nos deja sin el tiempo necesario para completar los trabajos de montaje cumpliendo con los estándares de calidad que Blackworks aplica a sus eventos. Ya estamos trabajando en una nueva fecha en la que podamos disfrutar juntos sin poner en riesgo la salud tanto de nuestra comunidad como la de los trabajadores que hacen posible el evento", agregan.

"Queríamos traer la experiencia Blackworks a Valencia, recuperar un espacio histórico, devolverle vida cultural y posicionarla como un referente en la escena electrónica europea. Teníamos algo épico preparado. Llevamos más de un año planificando este proyecto, y todo el equipo está profundamente decepcionado. No comprometeremos la experiencia que Valencia merece. Sabemos que habéis confiado en nosotros, y esta decisión nos duele tanto como a vosotros. Pedimos disculpas a los artistas, a nuestra comunidad y a todo el equipo que ha trabajado en este proyecto. Valencia, os lo debemos. Gracias por entenderlo", concluyen.

DOS COMUNICACIONES

Por su parte, el Ayuntamiento de Sagunt precisó ayer a Europa Press que solo tenía conocimiento de dos comunicaciones sobre este festival. La primera de ellas está datada en marzo, cuando, tras la solicitud de reserva de la explanada y Nau de Tallers realizada por La Productiva Eventos, la institución municipal informó de que la parcela se encuentra ubicada dentro del ámbito de protección del Alto Horno n.º 2, declarado Bien de Interés Cultural y que Nave de Talleres Generales posee la condición de Bien de Relevancia Local.

Añadía que tanto la parcela como la citada Nave de Talleres son bienes de titularidad de la Generalitat Valenciana, por lo que el Ayuntamiento no ostenta la competencia para emitir autorización alguna relativa al uso temporal del espacio. En una segunda comunicación en mayo, el Ayuntamiento volvía a insistir esta información.

Desde la Conselleria de Cultura han constatado que La Productiva Eventos, S.L. solicitó autorización para la celebración del evento de música electrónica 'Blackworks' y la ocupación temporal de la Explanada de la Nau de Taller de Puerto de Sagunto. La solicitud fue registrada el 29 de abril de 2026 bajo el número GVRTE/2026/1953111.

Tras la valoración realizada, el Servicio de Gestión Administrativa del Patrimonio Cultural de la Generalitat comunicó el 4 de mayo la imposibilidad de autorizar la ocupación temporal solicitada, quedando denegada la petición presentada.