Festival Bucles arranca con propuestas en poblaciones afectadas por la dana y estrenos de danza contemporánea

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VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho propuestas de danza y actividades paralelas dan el pistoletazo de salida este fin de semana a la XIV edición del Festival Bucles, que se celebra en València y su área metropolitana hasta el 17 de octubre.

El certamen vuelve a extender la danza más allá de los escenarios convencionales y convierte plazas, espacios culturales y entornos de L'Horta en lugares para la creación y el encuentro. Sábado de estrenos La Plaza de la Ermita de Picassent acoge dos piezas de danza contemporánea. A las 12:00 horas el estreno de Recreo, de la compañía asturiana Meraki, que propone una escapada a través del movimiento. A las 12:30 horas, Elvi Balboade Galicia, interpreta Baunsbak, un viaje físico entre la exaltación y el colapso.

Por otra parte, la Sociedad Dr. Alonso presenta Noche Cañón un espectáculo que se perfila como un ingenioso dispositivo escénico que juega con las convenciones del monólogo para desmontarlas desde el absurdo. Será a las 18:00 horas en Artea Lab (Valencia).

La dimensión territorial del festival adquiere un significado especial a través del Programa de Recuperación DANA, que lleva la danza a espacios afectados de L'Horta. Uno de sus principales focos será Espai Algrà, en plena huerta de Alfafar, donde se celebrará una jornada que reunirá danza, música, territorio, gastronomía y sostenibilidad. La jornada comenzará a las 10:00 horas con BiciDanza x Caminos de la Huerta, un recorrido en bicicleta desde CaixaForum hasta Espai Algrà.

A las 12:00 horas, Beatriz Ribas presentará Processos de Memòria, una investigación escénica que parte de la memoria familiar y del regreso al lugar de origen. A continuación llegará Arquitecturas Blandas. Tutorial para sobrevivir bailando entre ruinas, de Emma Romeu, una reflexión coreográfica sobre la memoria y la capacidad de seguir bailando entre las ruinas de aquello que alguna vez creímos conocer.

Y a las 13:00 horas, la música en directo tomará el relevo con Piso Franco, y la jornada culminará alrededor de una paella compartida. Los fondos recaudados se destinarán a la rehabilitación de Algrà, contribuyendo a recuperar el espacio y mantenerlo vivo tras los efectos de la barrancada.

También el domingo, el Teatre El Molí de Benetússer acogerá el estreno a las 18:00 horas de S.O.L.E.S., de Roseta Plasencia, una pieza de danza para calle y todos los públicos que forma parte del Programa de Recuperación DANA. Nacida de un laboratorio de creación y sororidad entre jóvenes creadoras, la obra transita de lo individual a lo colectivo para abordar los cuidados, el apoyo mutuo y las formas de sostenernos unas a otras.

Más de 30 compañías hasta el 17 de octubre Bajo el lema 'Balla fins al final', el Festival Bucles reivindica el movimiento como una actitud ante la vida y propone una programación intergeneracional que reflexiona sobre el paso del tiempo, la diversidad de los cuerpos y la capacidad del arte para transformar nuestra mirada.

La edición de 2026 reúne a 37 compañías --16 valencianas, 18 nacionales y 3 internacionales-- con 6 estrenos, junto a residencias artísticas, actividades de mediación, encuentros profesionales, clases magistrales, proyectos de inclusión y música en directo, extendiendo la danza más allá de los espacios escénicos convencionales.