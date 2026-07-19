El festival 'FRESCA!' presenta espectáculos de teatro, circo y 'clown' en Casa Mediterráneo. - LUIS MONTERO GARCIA-MANJARON

ALICANTE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) continúa con la programación de la sexta edición del festival 'FRESCA!', que se celebra en Casa Mediterráneo en Alicante hasta el 25 de julio. Para la próxima semana las propuestas incluyen espectáculos de circo, teatro y 'clown' en los escenarios 'FRESCA!' y 'Frescoreta!', según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La compañía valenciana Spinish Circo presentará 'Fins al cel' este lunes, 20 de julio, a las 22.00 horas, en el espacio 'Frescoreta!'. Este espectáculo, dirigido a todos los públicos, "combina acrobacias, humor y emoción para hablar de la capacidad de soñar y perseguir metas aparentemente imposibles", ha detallado la administración autonómica, que ha destacado que esta producción recibió el Premio Especial Feria de Castilla y León en ARCA (Ciudad Rodrigo) 2025.

El martes, 21 de julio, a las 22.00 horas y en el escenario 'FRESCA!' se presentará la representación de 'Los locos de Valencia', producción propia del IVC basada en la obra de Lope de Vega. La propuesta ofrece una lectura contemporánea de este clásico del Siglo de Oro, "manteniendo la riqueza dramática y literaria del texto original".

El 22 de julio, a las 20.00 horas, el espacio 'Frescoreta!' recibirá al artista Dudu Arnalot con 'Forat', una propuesta basada en el humor gestual, la improvisación y la interacción directa con el público. Con muy pocos elementos escénicos, se consigue generar situaciones llenas de "sorpresa, ternura y comicidad", ha explicado la misma fuente.

La programación continuará el 23 de julio, a las 22.00 horas, con 'Sísifos', de la compañía murciana UpArte. Este es un espectáculo de circo contemporáneo inspirado en el mito griego que reflexiona sobre el esfuerzo, la resiliencia y el trabajo colectivo a través de acrobacias, exigencia física y "una puesta en escena que combina espectacularidad y emoción".

Las entradas para los espectáculos del 'Escenario FRESCA!' tienen un precio general de 24 euros, mientras que los espectáculos de 'FRESCORETA!' tienen un precio único de cinco euros.

El festival mantiene una política de descuentos destinada a facilitar el acceso a la cultura, con entradas de 10 euros para menores de 14 años, un descuento del 50 por ciento para jóvenes de entre 14 y 30 años y una reducción del 20 por ciento para personas jubiladas, titulares de la tarjeta DARDE, estudiantes, personas con diversidad funcional, familias numerosas y asociaciones profesionales de artes escénicas. Además, también se puede adquirir el abono 'Refresc', que permite asistir a tres espectáculos del 'Escenario FRESCA!' por 36 euros.