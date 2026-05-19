El festival de hard techno Blackworks reunirá a 8.000 'ravers' en el Port de Sagunt este julio

Festival Puerto de Sagunto - FESTIVAL PUERTO DE SAGUNTO

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Port de Sagunt (Valencia) acogerá los próximos 11 y 12 de julio un festival de electrónica con una "producción audiovisual de vanguardia y decoración tecno-futurista" de la mano de Blackworks, el festival de hard techno que "arrasa en el corazón de la Generación Z".

Ya se han puesto a la venta las entradas y la organización espera que se agoten las 8.000 disponibles por día, según ha explicado en un comunicado.

El hard techno es una evolución del techno clásico, pero con altas pulsaciones (155-160 beats por minuto) que se baila de forma acelerada y con una poderosa descarga de energía. Desde la pandemia, según la organización, este estilo se ha convertido en "seña de identidad de una generación de jóvenes que han hallado en las fiestas de este género una válvula de escape a sus frustraciones".

En 2019, el DJ y emprendedor madrileño Dani Novoa, conocido artísticamente como Dexphase, identificó esta tendencia y creó el colectivo Blackworks. Después del Covid-19, se ha convertido en una empresa promotora que organiza los mayores festivales de hard techno de España.

Hace dos meses, Blackworks reunió en IFEMA Madrid a 40.000 ravers y la gira europea recalará ahora por primera vez en formato festival en Valencia. Con un horario de 12.00 a 0.00 horas, la fiesta aglutinará las señas de identidad de la marca: "Un ambiente musical inmersivo, diseño de alta tecnología y bailes frenéticos".

Blackworks Open Air "transformará" el Port de Sagunt desplegando "enormes pantallas LED, una iluminación deslumbrante y su omnipresente color rojo, que es el key visual identificativo de la marca".

La programación artística del sábado está formada por BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, Skyption, Luciid, SNTS, Svetec y Warface; y el domingo actuarán Jazzy, Natte Visstick, Nikolina, Remco Beek Wilder, Tarkno, Restricted, Samuel Moriero y Zapravka. Aún hay tickets a la venta a partir de 29 euros la entrada de día en la web oficial.