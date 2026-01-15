El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche abre inscripciones para su 49 edición

Archivo - Festival de Cine de Elche - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO - Archivo

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo organiza la 49 edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (Alicante), "el certamen cinematográfico decano de la Comunitat Valenciana", que en su edición de 2026 se celebrará del 10 al 17 de julio en el Hort del Xocolater y en la playa de Los Arenales. El plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá activo hasta el 15 de marzo de 2026, a través de la web oficial del evento y de las plataformas Movibeta y Festhome.

En esta nueva cita, el acontecimiento reafirma su "compromiso" con "la promoción y difusión del cine independiente en formato corto, consolidándose como un espacio de referencia para la exhibición y el reconocimiento del talento emergente en las categorías de ficción, documental y animación", según han detallado los impulsores en un comunicado.

Organizado por la Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y del Cine Club Luis Buñuel de Elche.

El presidente de la entidad, Luis Boyer, ha subrayado que "el Festival de Cine de Elche representa una apuesta firme por la creación cinematográfica independiente y por el cortometraje como espacio de libertad, experimentación y mirada crítica".

"Tras casi medio siglo de trayectoria, el festival sigue siendo un punto de encuentro imprescindible para creadores y público, y una plataforma de proyección para nuevas voces del cine contemporáneo", ha añadido.

Además de las proyecciones de la Sección Oficial, el Festival de Cine de Elche desarrollará un "amplio programa de actividades paralelas", que tendrán lugar del 1 al 16 de julio de 2026, "reforzando su vocación cultural y su apertura a la ciudadanía", según la fundación.

Entre ellas, destaca, un año más, el ciclo Óperas Primas, con el que el evento inicia su programación. Incluye la presentación, proyección y posterior coloquio con directores y directoras noveles de una selección de largometrajes que han destacado a lo largo de la primera parte del año 2026, como "un espacio de diálogo entre cineastas emergentes y público".

Como novedad, y "en coherencia con los fines fundacionales del festival como evento abierto e inclusivo", las proyecciones de Óperas Primas serán accesibles y tanto la presentación como el coloquio posterior a la proyección contarán con la participación de una intérprete de lengua de signos.

PREMIOS

El Festival de Cine de Elche es certamen calificador para los Premios Goya al mejor cortometraje en las categorías de Ficción, Animación y Documental. En esta 49 edición, la dotación económica total de los premios asciende a 15.500 euros, repartidos entre las distintas categorías.

Asimismo, se consolidan los galardones incorporados en la pasada edición para reconocer el "talento creativo y artístico" en áreas específicas del trabajo cinematográfico. De este modo, el festival volverá a otorgar los galardones a la mejor dirección, mejor actriz, mejor actor y mejor guion, todos ellos dotados con el Trofeo Dama.

En este sentido, Alejandro Cano, coordinador del Festival de Cine de Elche, ha señalado que el objetivo del evento es "seguir creciendo como un espacio de descubrimiento y visibilidad para el cine en corto, manteniendo un alto nivel de calidad en la selección y cuidando tanto la experiencia del público como la proyección profesional de los creadores". "La condición de festival calificador para los Goya convierte a Elche en una cita estratégica dentro del calendario cinematográfico nacional", ha apostillado.

REQUISITOS

Los cortometrajes deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases. Entre ellos, una duración máxima de 30 minutos y una fecha de producción posterior al 1 de enero de 2024. Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de las plataformas Movibeta y Festhome hasta las 23.59.59 horas del 15 de marzo de 2026.

La Fundación Mediterráneo dará a conocer la Sección Oficial del Festival a partir del 19 de mayo de 2026. Los cortometrajes seleccionados se proyectarán del 10 al 16 de julio, culminando el certamen con la gala de clausura y entrega de premios, que tendrá lugar el 17 de julio de 2026.

Un jurado de selección elegirá, de entre todos los trabajos que se presenten al certamen, aquellos que considere "más cualificados" para formar parte de las distintas Secciones Oficiales del festival y su decisión se conocerá en torno al 19 de mayo de 2026. El jurado de calificación, compuesto por diferentes personalidades del mundo del cine y la comunicación, dará a conocer su veredicto en el acto de clausura del certamen, el viernes 17 de julio de 2026.