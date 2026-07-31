El festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola concluye su 31ª edición con tres conciertos

Festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola - GVA

CASTELLÓ 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola concluye este fin de semana la programación de su 31ª edición con los conciertos del grupo vocal británico Stile Antico y la formación madrileña La Ritirata, además de una actividad dirigida al público familiar. El certamen se celebra hasta el 2 de agosto en el Castillo del Papa Luna y el Palau de Congressos de la localidad.

La participación internacional del festival finalizará este viernes, a las 22.30 horas, con la actuación de Stile Antico en el Castillo del Papa Luna. El conjunto inglés interpretará el programa 'Postales polifónicas', un recorrido musical por distintas ciudades europeas, según ha informaod la Generalitat en un comunicado.

El último concierto de la edición tendrá lugar el sábado 1 de agosto, también a las 22.30 horas, en el Castillo del Papa Luna con la actuación de La Ritirata. La formación madrileña contará con la presencia de la actriz Manuela Velasco y la dirección del violonchelista Josetxu Obregón para poner en escena el programa 'Amor místico: música y poesía'.

Además, el festival incluye una propuesta dirigida al público familiar. El domingo 2 de agosto, a las 12.00 horas, el Palau de Congressos acogerá el espectáculo 'Follia d'amore. Al voltant dels quatre efectes de l'amor', a cargo de la Camerata Antiga del Conservatori Superior de Música de Castelló.

El Festival continúa en su apuesta por incluir una programación destinada al público familiar. Así, el domingo 2 de agosto a las 12.00 horas tendrá lugar el espectáculo 'Follia d'amore. Al voltant dels quatre afectes de l'amor' en el Palau de Congressos, a cargo de la Camerata Antiga del Conservatori Superior de Música de Castelló.

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca está organizado por la Con-selleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración de la Diputació de Castelló y el Ayuntamiento de Peñíscola.

Las entradas para los conciertos pueden adquirirse en la página web del festival a un precio de 15 euros. También están disponibles en las taquillas ubicadas en la Casa de l'Aigua de la plaza de Santa María y los días de concierto en el Castillo del Papa Luna. Las entradas para el espectáculo familiar 'Follia d'amore' son gratuitas y pueden descargarse en mab.ivc.gva.es o recogerse físicamente en las taquillas.