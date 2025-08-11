El Festival Noches Mágicas 2025 cierra su 13 edición con más de 20.000 asistentes en Sant Joan d'Alacant

Concierto de El Kanka en el Festival Noches Mágicas 2025, en los Jardines de Abril en Sant Joan d'Alacant (Alicante) - FESTIVAL NOCHES MÁGICAS

ALICANTE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Noches Mágicas ha culminado su 13 edición con un "rotundo éxito" de público y crítica, reuniendo a más de 20.000 personas en los Jardines de Abril, en Sant Joan d'Alacant (Alicante), a lo largo del ciclo de 13 citas con conciertos, actividades culturales y experiencias artísticas y gastronómicas, desde el 25 de julio hasta el 10 de agosto.

La cita ha convertido el recinto natural de los Jardines de Abril en el "epicentro alicantino de la música en directo y el arte al aire libre", con una programación "ecléctica y de primer nivel" que ha combinado "talento internacional, nacional y propuestas emergentes", según ha informado la organización del evento en un comunicado.

El cartel de esta edición ha contado con "actuaciones que han emocionado al público noche tras noche", como la cantante británica Bonnie Tyler, con su "inconfundible" voz en un concierto que "repasó sus mayores éxitos y demostró por qué sigue siendo una figura legendaria del 'pop-rock' internacional".

La programación ha ofrecido una "gran diversidad artística", desde el "talento flamenco" de Sara Baras, que "deslumbró" con su espectáculo "lleno de fuerza y elegancia", hasta "la energía pop" de Vanesa Martín, que congregó a miles de seguidores en una de las noches más multitudinarias.

Tony Hadley, voz de Spandau Ballet, "llenó de nostalgia ochentera el escenario con su carisma y su repertorio cargado de clásicos", mientras que artistas como El Kanka, Bebe, Vicente Amigo, Los Secretos o Cómplices conectaron con el público "reafirmando el compromiso del festival con la calidad musical y la cercanía con el espectador".

'MUSIC IN THE GARDEN'

El ciclo 'Music In The Garden' ha vuelto a ser una "apuesta ganadora" dentro del festival, dando cabida a sonidos más actuales y alternativos, con el cantautor Iván Ferreiro, que ofreció un concierto "íntimo y poderoso", Ultraligera y el dúo de electrónica 'indie' Elyella.

También han tenido una "gran acogida", según la organización del festival, las celebraciones de las '80's Summer Party', que convirtieron el recinto en "una auténtica pista de baile", con 'hits' de los años 80.

NUEVA UBICACIÓN

El evento ha dado el salto fuera de su ubicación habitual, con dos citas "muy especiales" en el nuevo espacio El Muelle Live del Puerto de Alicante, donde el tenor Plácido Domingo ofreció un concierto "inolvidable" el 30 de julio, y el próximo 24 de agosto será el turno de la banda británica James, en lo que será el broche final a esta edición "histórica".