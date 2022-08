El Festival Noches Mágicas de Alicante se despide con Ana Torroja, Iván Ferreiro y un homenaje a Queen

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Noches Mágicas de Alicante ofrece durante esta semana sus últimos conciertos con las actuaciones de Ana Torroja, Iván Ferreiro, Alba Molina y un homenaje a Queen en el recinto Jardines de Abril.

En concreto, la compañía Yllana con el espectáculo 'We love Queen' este jueves 4, Iván Ferreiro el viernes 5, Ana Torroja el sábado 6 y Alba Molina el domingo 7 ponen el broche de oro a la décima edición del festival.

'We love Queen', de Yllana y Barabu-Extresound, llega a Jardines de Abril el 4 de agosto para sorprender al público con un show diferente e innovador, reviviendo las canciones de siempre de Queen con una espectacular puesta de escena, música en directo y el sentido del espectáculo y diversión de Yllana.

Un día después llega el turno de Iván Ferreiro. Tras su espectáculo 'Cuentos y canciones' en 2021, el músico gallego vuelve a subirse al escenario acompañado por su banda habitual: Ricky Falkner (Love of Lesbian, Egon Soda), Xabi Molero, Pablo Novoa (Golpes Bajos, La Banda de Leit Motiv), Emilio Saiz, Marta Toro y Amaro Ferreiro. "Tengo ganas de tocar con mis amigos y disfrutar de estas canciones, antes de salir con nuevo disco en 2023. Quiero pasarlo bien y celebrar", asevera.

El sábado, Ana Torroja interpretará parte de los éxitos que la sitúan como una de las voces más destacadas de nuestra música. Su nuevo sencillo 'Hora y cuarto', canciones como 'A contratiempo', 'Ya no te quiero' o 'Sonrisa' y los himnos de varias generaciones como 'Hijo de la luna', 'Mujer contra mujer', 'Hoy no me puedo levantar' y 'Me colé en una fiesta' de su etapa con Mecano invitarán a realizar un inolvidable viaje musical en el tiempo.

Como colofón, el domingo 7 será una noche de flamenco protagonizada por Alba Molina. Hija de dos iconos de la vanguardia flamenca, Lole y Manuel, la cantaora pisará el escenario del festival con un concierto acústico e íntimo, con aforo reducido, para presentar su último disco, 'El beso', donde despliega sus sentimientos y emociones, sus miedos y sus alegrías tras cinco años de éxito con su gira 'Alba canta a Lole y Manuel'. Le acompañará Fran Cortes a la guitarra.

Junto a estas actuaciones, Noches Mágicas ofrece la oportunidad de conocer el trabajo de creadores locales de primera mano, así como el concepto de arte vivo a través de la creación en directo de los trabajos de más de diez artistas.

Además, es posible pasear por los Jardines de Abril, comprar productos artesanos y locales hechos a mano, disfrutar con perfomances y exposiciones de arte y, en la zona gastronómica, cenar o tomar algo antes o después de cada concierto. Más información y últimas entradas en la web del festival.