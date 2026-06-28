El Festival Pirotécnico de la Gran Feria de València ofrecerá cinco grandes espectáculos repartidos por la ciudad

El Festival Pirotécnico de la Gran Feria de València ofrecerá cinco grandes espectáculos - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Pirotécnico de la Gran Feria de València, que se desarrollará entre el 4 y el 26 de julio, ofrecerá cinco grandes espectáculos repartidos por toda la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha presentado el programa del festival que "convertirá de nuevo a la ciudad en uno de los grandes referentes internacionales del arte de la pólvora", ha destacado. La programación incluye disparos en diferentes enclaves de la ciudad, un espectáculo piromusical, un gran correfoc con la participación de destacadas empresas pirotécnicas valencianas y nacionales.

"La programación diseñada para este año -ha explicado Ballester- combina la esencia más tradicional de la cultura del fuego valenciana con nuevas propuestas creativas e innovadoras que permitirán llegar a públicos muy diversos". "València es sinónimo de pólvora, y nuestra obligación es seguir impulsando una programación de máxima calidad que esté a la altura del prestigio internacional que tiene nuestra ciudad en el ámbito pirotécnico", ha añadido el concejal, quien ha asegurado que "la Gran Fira volverá a ofrecer experiencias únicas para vecinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad".

La programación arrancará el 4 de julio, a las 23:59 horas, en la plaza de la Afición del Valencia Basket, junto al Roig Arena, con el espectáculo titulado 'Vulcanum', que ofrecerá Pirotecnia Vulcano, que será el broche final de la ceremonia de clausura de los Gay Games, celebrada en La Fonteta.

Por su parte, el 11 de julio, también a las 23:59 horas, la plaza de l'Ajuntament acogerá 'Algoritmo', un espectáculo piromusical a cargo Pirotecnia Tamarit y Ella Pincha Sola, que fusionará música, tecnología y efectos pirotécnicos sincronizados. El 18 de julio, a las 23:59 horas, el protagonismo se trasladará al Puente de Serranos con 'Titanium', una propuesta de Pirotecnia Valenciana, que se celebrará en uno de los escenarios más emblemáticos para la pólvora en la ciudad.

El tradicional Correfoc se celebrará el 25 de julio a partir de las 23:00 horas, con un recorrido entre la calle de la Paz y la Porta de la Mar. El espectáculo contará con la participación de las agrupaciones Interpenyes, de Paterna, y los Dimonis de Mislata, y culminará con un gran espectáculo final a cargo de Pirotecnia Zaragozana. La pirotecnia en la Gran Fira pondrá su broche final el 26 de julio, a las 23:00 horas, de nuevo en la plaza de l'Ajuntament, con 'Rapsodia estival', un gran castillo de fuegos artificiales diseñado por Pirotecnia del Mediterráneo.

Ballester ha explicado que uno de los objetivos de esta programación es "acercar la pirotecnia a los distintos barrios y espacios de la ciudad". "Queremos que la Gran Fira se viva en toda València; por eso seguimos apostando por descentralizar parte de la programación y llevar los espectáculos a nuevos escenarios, sin renunciar a espacios tan emblemáticos como la plaza de l'Ajuntament o el Puente de Serranos", ha afirmado el concejal.

Además, el delegado de Fallas ha puesto también en valor el talento del sector pirotécnico y su vinculación con la identidad valenciana. "La pirotecnia forma parte de nuestro ADN cultural y constituye uno de los principales elementos de atracción de nuestras fiestas. Esta programación es también un reconocimiento al extraordinario trabajo de las empresas y profesionales que mantienen viva una tradición que es patrimonio de todos los valencianos", ha indicado.

Finalmente, Ballester ha animado a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar de una programación "pensada para sorprender, emocionar y seguir haciendo de València una referencia internacional en el arte pirotécnico".