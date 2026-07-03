El festival 'Serenates' cierra su 39 edición con más de 4.000 espectadores en el Centre Cultural La Nau

El festival Serenates - E. ALAPONT/REMITIDA UV

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Serenates' ha cerrado su 39 edición tras reunir a más de 4.000 espectadores en el claustro del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV). La edición registró una ocupación media superior al 90 por ciento y numerosos conciertos colgaron el cartel de completo, en una edición marcada por proyección internacional y compromiso con la igualdad y la diversidad.

El evento, coproducido por la UV y el Institut Valencià de Cultura (IVC), con el patrocinio de la Diputació de València y el Ajuntament de València-València Music City, y la colaboración del Palau de la Música de València, la Escola d'Art i Superior de Disseny de València y la Fundació General de la Universitat de València, se ha consolidado como "una de las grandes citas culturales del verano valenciano", según informa la institución académica en un comunicado.

Por primera vez, 'Serenates' se inició el 20 de junio para sumarse a la celebración de la 'Fête de la Musique', una iniciativa que cada 21 de junio llena de conciertos gratuitos calles y espacios públicos de todo el mundo. El festival ha alcanzado una proyección internacional gracias a la retransmisión de su concierto inaugural por el canal cultural europeo ARTE, dentro de la programación especial europiano.

El recital, protagonizado por la Orquestra de València bajo la dirección de Alexander Liebreich y con el pianista japonés Mao Fujita como solista, ha convertido al claustro de La Nau en el "único escenario español presente en una emisión" que ha conectado once ciudades europeas.

Desde la organización agradecen: "Esta actividad ha sido posible gracias a València Music City, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de València y el Palau de la Música".

DIVERSIDAD

A lo largo de doce conciertos, 'Serenates' ha reivindicado la diversidad como una de sus "principales señas de identidad". La programación combinó "grandes" formaciones sinfónicas, música de cámara, creación contemporánea, jazz, flamenco, música de autor, cine-concierto, danza inclusiva y propuestas interdisciplinares, que han reunido en un mismo escenario a artistas de proyección internacional, intérpretes valencianos y formaciones universitarias.

La música sinfónica ha abierto parte del festival con la participación de la Orquestra de València, protagonista del concierto inaugural, y de la Orquestra Filharmònica de la UV, dirigida por Hilari Garcia, que ha presentado un espectáculo en el que la interpretación musical dialogó con una propuesta de iluminación en directo. La creación contemporánea también ha ocupado un lugar "destacado" con el estreno absoluto de 'Calix maudit', del compositor valenciano Joan Gómez-Alemany, interpretado por el Orfeó Universitari de València.

El festival ha mantenido su "apuesta por el diálogo entre disciplinas y lenguajes artísticos con propuestas como el cine-concierto de 'Les aventures del príncep Achmed' o 'Descalços', de la compañía Entrelazados, que acercó al público una propuesta de danza inclusiva".

A ello se ha sumado la música de autor de Christina Rosenvinge, que ha presentado 'Los versos sáficos en formato trío'; el recital de la pianista Elena Font; el proyecto 'Roneando', del saxofonista Perico Sambeat junto a su Quinteto Flamenco; el concierto de la Banda Simfònica Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí, en colaboración con el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de València; la celebración del vigésimo aniversario del Cor de Dones 'A cau d'orella'; la actuación de la cantante y contrabajista Tonina y el concierto de clausura de Harmonia del Parnàs con 'Passió barroca', una propuesta que ha fusionado música histórica y danza.

62% MUJERES

Uno de los rasgos más destacados de esta edición ha sido su "firme compromiso con la igualdad": más del 62% de las artistas participantes han sido mujeres. Esta apuesta ha estado presente tanto en la presencia de intérpretes como Christina Rosenvinge, Elena Font o Tonina y del Cor de Dones 'A cau d'orella', como en la recuperación e interpretación de obras de compositoras de distintas épocas, desde Hildegarda de Bingen y Chiara Margarita Cozzolani hasta Joan Tower, Elisabeth Lutyens, Merche Femenía o Eva Ugalde.

"'Serenates' ha mantenido asimismo su compromiso con la creación valenciana, el apoyo a los jóvenes intérpretes y la innovación artística, con estrenos absolutos, proyectos interdisciplinares y colaboraciones con instituciones culturales de la ciudad, reafirmando un modelo que combina excelencia artística, servicio público y difusión del patrimonio cultural", han subrayado.