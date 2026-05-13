El Festival del Viento de Castelló reunirá a más de 800 cometas con 140 pilotos de 22 países

Presentación del Festival del Viento - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 13 May. (EUROPA PRESS) - -

La tercera edición del Festival del Viento reunirá a más de 800 cometas con 140 pilotos llegados desde 22 países diferentes. Entre las novedades, este año habrá espectáculos de cometas iluminadas en horario nocturno, un mercadillo con la participación de los comercios del Grau en la zona del Aeródromo y una recepción oficial a los participantes en el Moll de Costa

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presentado la próxima edición de este evento, acompañada por la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, además del organizador del festival, Enrico Grossi, y el presidente del Aeroclub de Castellón, Yuri Rabassa. Tambíén ha estado presente, en representación del Puerto de Castellón, la jefa del Gabinete de Presidencia de la entidad portuaria, Patricia Martí.

Carrasco ha resaltado que el Festival del Viento se ha convertido en uno de los eventos favoritos tanto para los castellonenses como, cada vez más, para gente de otras poblaciones y turistas que visitan la ciudad. "Ese atractivo, ese poder de atracción del festival, es uno de los puntos fuertes que hace que siga creciendo, con cada edición, con las cometas, hinchables o globos aerostáticos cautivos como principal atractivo, pero que cuenta con muchas, muchísimas más actividades", ha dicho.

La primera edila ha recordado que el Festival del Viento nació de la colaboración del Ayuntamiento de Castelló con la Asociación de Empresarios y entidades deportivas Playas de Castellón ADEPLA, en una apuesta por la desestacionalización turística y la dinamización económica de las playas.

La alcaldesa de Castellón ha apuntado también alguna de las novedades más destacadas para este año, donde se disfrutará de la edición "más internacional del festival hasta el momento". En primer lugar, Carrasco ha comentado que habrá una previa, un acto inaugural el viernes 5 de junio en el Moll de Costa, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria de Castellón. Este acto oficial tendrá su parte institucional y también lúdica y dará la bienvenida a los participantes de esta edición del festival.

La segunda de las novedades tiene que ver con otra de las grandes apuestas de este equipo de Gobierno como es va a contar con un 'mercadillo', en colaboración con la asociación de Comercios del Grau, que se instalará en este ocasión en la zona del Aeroclub, según ha indicado Carrasco. "Queremos que esa dinamización económica de la que hablamos con eventos como este empiece por lo más cercano, por las tiendas y negocios del Grao, que van a poder exponer sus productos durante este fin de semana, donde se esperan miles y miles de visitantes", ha añadido.

Carrasco también ha adelantado que dentro de lo nuevo que se va a poder experimentar en el Festival del Viento de este año vamos se contará con cometas gigantes e hinchables iluminados con luces 'led' que destacarán con su luz en la noche de las playas, "un espectáculo visual, novedoso, atractivo y sugerente que serguro va a despertar el interés de muchas personas".

"Creemos que el Festival del Viento es una herramienta clave para posicionar Castellón como destino turístico de calidad, para poner a Castellón en el mapa porque no queremos ser sólo una escala para toda esa gente que nos visita año tras año. Y en ese objetivo, estamos yendo de la mano de la colaboración público-privada, en este caso con Adepla y sus socios, entre los que se encuentra también el Aeroclub de Castellón", ha afirmado Carrasco.

CIFRAS DEL FESTIVAL

Begoña Carrasco ha detallado también que serán más de 150 actividades las que llenarán la oferta lúdica, de ocio y deportiva del festival, "reforzando así su carácter familiar y su capacidad de atracción durante todo el fin de semana". "En este Festival del Viento, de carácter Internacional y que el año pasado visitaron unas 50.000 personas, contaremos con la presencia de cerca de 140 pilotos de cometas llegados de hasta 22 países diferentes, que volarán hasta 800 cometas de todos los tamaños y formas imaginables que podremos contemplar en nuestras playas", ha indicado.

Por su parte, Enrico Grossi, máximo responsable de la cita, ha destacado que "aparte de las cometas, también hay que mencionar de manera especial a los deportes de agua, con dos regatas deportivas que tendrán lugar en la zona delante de la playa del Gurugú". "Luego tenemos toda la parte del aeroclub, entre avionetas, globos aerostáticos y drones, además de deportes que se realizan en la misma arena, como el voleiplaya o el tenisplaya, con un formato nocturno, un torneo de 'glow tennis', con luces ultravioleta, pelotas fluorescentes y campos de colores, que son toda una novedad en España", ha explicado.

En cuanto a las cometas, Grossi ha resaltado que las más grandes alcanzan hasta los 50 metros de grande y provienen de todas partes del mundo. Junto a estas se encuentran las cometas acrobáticas. "Durante el día tenemos también varios talleres para niños, tanto en creación de cometas como eventos dedicados justamente a este tipo de público, conciertos para niños, fiestas de bolas de espuma, un sinfín de actividades para que ellos nunca se aburran y puedan seguir gozando en el día a día, y los chiringuitos seguirán con su programación de conciertos y bailes, como ya es costumbre", ha apuntado.

Respecto a la ceremonia de inauguración en el Moll de Costa, el máximo responsable del festival ha subrayado que será una ceremonia que no solo verá la llegada de todos los pilotos de todo el mundo con sus banderas, sino que habrá un concierto con tres pesos pesados del tardeo castellonense juntos en el mismo escenario: Kasparov, los Resilientes y Los Indi.os.

Según ha trasladado Enrico Grossi, entre los países representados estarán Costa Rica, México, Colombia, Argelia, India, Indonesia, China y países europeos como Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Polonia, Inglaterra o Italia, entre otros.

COLABORACIÓN CON EL AEROCLUB

Desde el Aeroclub, su director Yuri Rabassa ha indicado que se van a involucrar en toda la parte técnica, en la parte aeronáutica, con la capacidad humana que los 190 socios pueden aportar al voluntariado y ayudar ahí en todo lo que puedan para seguir convirtiendo este evento en "una referencia nacional".

Respecto a las actividades programadas por el Aeroclub de Castellón, habrá una exposición estática de avionetas, y este año están en contacto con medios de emergencia e, incluso, con el ejército para que puedan traer aeronaves, "las que prestan servicio habitualmente de rescate, de la UME, ambulancia sanitaria y demás".

"También vamos a tener el sábado por la mañana estos vuelos de evaluación, en el que en torno a 200 personas podrán subir con nosotros y ver nuestra ciudad y nuestra provincia desde el aire. Y tenemos uno de los grandes eventos o una de las grandes marcas para esos días, que es los vuelos cautivos de globos", ha manifestado.

Además, ha anunciado que habrá toda la división de drones y de tecnología FPV, con una exposición de hasta 25 drones de distintas categorías y aplicaciones, "desde uso recreativo y de ocio hasta plataformas de última generación profesionales".

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha intervenido también para anunciar que, con motivo del festival y gracias a la colaboración de la concejalía Moviliidad, se habilitará una línea especial con autobuses lanzaderas especiales que saldrán el sábado desde las 10 horas de la mañana hasta la 1 horas de la madrugada, cada media hora. El horario para el domingo será desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas.